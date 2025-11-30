БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Славко Матич: Сега е най-важното да се погледнем в очите

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Не е лесно срещу Левски, особено с 10 футболисти, заяви наставникът на Септември.

Славко Матич: Сега е най-важното да се погледнем в очите
Славко Матич отбеляза липсата на един играч повече при второто поредна загуба на Септември в Първа лига. Септемврийци не успяха да се противопоставят на Левски след 0:7 на стадион „Георги Аспарухов“. Наставникът отбора сподели, че не е свикнал да губи по този начин.

"Може да говорим за две части на мача. Контузия на Николас Фонтейн оказа влияние, той е скъсал мускул и вероятно няма да играе до края на сезона. Не е лесно срещу Левски, особено с 10 футболисти. През второто полувреме се объркаха доста неща след втората принудителна смяна."

"Ние се опитваме да играем по този начин - да имаме някакво наше лице. Трябва ни и малко късмет. Някои футболисти трябва да се замислят", добави той.

"За нас всеки мач е труден. Сега е най-важното да се погледнем в очите и да се каже кой иска и кой не иска, кой може и кой не може. Не съм свикнал да губя по този начин. Тези, които влизат от пейката, трябва да дават повече", коментира Матич.

Левски сътвори наказателна акция срещу Септември
Левски сътвори наказателна акция срещу Септември
Седем гола върнаха спокойствието на "сините" на върха в Първа лига.
Чете се за: 05:50 мин.
Стабилен Димитър Митов при победа на Абърдийн в Шотландия
Стабилен Димитър Митов при победа на Абърдийн в Шотландия
Хулио Веласкес: Невероятно е, че имам това качество в състава Хулио Веласкес: Невероятно е, че имам това качество в състава
Чете се за: 01:50 мин.
Бетис се наложи над Севиля в андалусийското дерби с голове след почивката Бетис се наложи над Севиля в андалусийското дерби с голове след почивката
Чете се за: 03:17 мин.
Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Интер спечели гостуването си на Пиза с голове на Лаутаро Мартинес Интер спечели гостуването си на Пиза с голове на Лаутаро Мартинес
Чете се за: 00:42 мин.
Левски сътвори наказателна акция срещу Септември Левски сътвори наказателна акция срещу Септември
Чете се за: 05:50 мин.

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите? Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Мерки срещу туристическия наплив в Амстердам: Общината увеличава...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
