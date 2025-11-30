Славко Матич: Сега е най-важното да се погледнем в очите

Славко Матич отбеляза липсата на един играч повече при второто поредна загуба на Септември в Първа лига. Септемврийци не успяха да се противопоставят на Левски след 0:7 на стадион „Георги Аспарухов“. Наставникът отбора сподели, че не е свикнал да губи по този начин.

"Може да говорим за две части на мача. Контузия на Николас Фонтейн оказа влияние, той е скъсал мускул и вероятно няма да играе до края на сезона. Не е лесно срещу Левски, особено с 10 футболисти. През второто полувреме се объркаха доста неща след втората принудителна смяна."

"Ние се опитваме да играем по този начин - да имаме някакво наше лице. Трябва ни и малко късмет. Някои футболисти трябва да се замислят", добави той.

"За нас всеки мач е труден. Сега е най-важното да се погледнем в очите и да се каже кой иска и кой не иска, кой може и кой не може. Не съм свикнал да губя по този начин. Тези, които влизат от пейката, трябва да дават повече", коментира Матич.