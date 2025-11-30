Левски сътвори наказателна акция срещу Септември

Левски намери пътя към своя втори пореден успех в Първа лига и отново диша по-спокойно на върха. Селекцията на Хулио Веласкес изнесе лекция на Септември след 7:0 в мач от 16-ия кръг, изигран на стадион "Георги Аспарухов".

Името си сред голмайсторите за "сините" поставиха Мазир Сула на два пъти, Евертон Бала, Марин Петков, Кристиан Макун и Рилдо Фильо, а Валентин Озорнвафор си отбеляа автогол. Отборът от "Герена" се нуждаеше от вихрено второ полувреме, когато отбеляза шест гола, за да откаже футболистите на Славко Мастич от всякакви мечти за успех. Ситуацията за септемврийци се влоши още през първото полувреме, тъй като Кубрат Йонашчу.

По този начин "сините" отново се откъснаха с 8 точки на първото място във временното класиране с 41 , а техните съперници се намират на незавидната 14-та позиция с 14 точки. На 4 декември (четвъртък) Левски ще влезе в ролята на гост срещу Славия, докато Септември ще домакинства на ЦСКА 1948 ден по-рано.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от PFC LEVSKI / ПФК ЛЕВСКИ (@pfclevskiofficial)





Началните минути се развиваха само пред вратата на гостите и домакините не се нуждаеха от много време, за да създадат първото положение след 180 секунди игра. Майкон стреля по земя и изпробва рефлексите на Янко Георгиев, който изби топката. Малко по-късно Мустафа Сангаре отправи мощен шут от чиста позиция, като топката прелетя над напречната греда.

Последва подем в редиците и на септемврийци, които останаха на крачка да открият резултата в 14-та минута. Тогава Стоян Стоичков напредна и стреля мощно от далечна дистанция, но топката срещна гредата.

В 26-та минута Сангаре стреля, като топката бе избита от голлинията на домакините. Първият точен удар за отбора от „Герена“ дойде 5 минути след това, когато Сангаре стреля, но топката попадна директно в ръцете на Георгиев.

В 38-та минута лидерът в родното първенство проби защитата на своя съперник. Центриране на Кристиан Макун бе засечено от Валентин Озорнвафор, който си отбеляза нелеп автогол.

Ситуацията за гостите се влоши в края на първото полувреме. В 45-та минута те останаха с човек по-малко, тъй като Кубрат Йонашчу фаулира Сангаре и получи втори жълт картон, което означаваше и червен.

В добавеното време Макун стреля встрани от вратата, а до края не бяха създадени повече опасности.

2 минути по-късно отборът от „Герена“ стигна до второ попадение. В негов автор се превърна Мазир Сула, който опита мощен шут от дистанция и прати топката във вратата, пазена от Георгиев.

Класиката за домакините бе пълна в 55-та минута. Бърза атака, преминала през Алдеир и Сангаре, остави на добра позиция Бала. Куршума, както е наричан още той, не пропусна да се възползва от възможността и намери пътя към своя втори гол.

В 66-та минута Гашпер Търдин също опита късмета си, като се получи рикошет, при който Георгиев улови топката. Изминаха само 2 минути, а домакините отново останаха на крачка да поведат. Евртон влезе наказателното поле и подаде на точката на дузпата, където Сула бе на стрелкова позиция, но не пропусна да вкара.

Минута по-късно четвъртият гол се оказа неизбежен. След центриране в наказателното поле Сангаре свали с топката към Сула, който матира Георгиев с финт и прати топката в мрежата му.

Септемврийци имаха шанс да върнат едно попадение в 71-та минута. Клери Сербер стреля, но Светослав Вуцов спаси. Ситуацията бе разглеждана от ВАР за евентуална игра с ръка на Алдаир, но така не бе отсъдена дузпа.

В 80-та минута головата фиеста продължи с пълна сила. Центриране отдясно предостави възможността на Алдаир да асистира на Рилдо Фильо. Той от няколко метра не пропусна да разпечата вратата на гостите, отбелязвайки дебютното си попадение с екипа на „сините“ в официален мач.

6 минути по-късно отборът от „Герена“ отново затвърди впечатленията, че се забавлява на терена. Бърза контраатака доведе до комбинация между Алдаир и Марин Петков. Последният бе изведен от португалеца, а впоследствие финтира и Георгиев, за да се разпише на празна врата.

В 88-та минута домакините продължиха с наказателната акция. Макун получи топката в наказателното поле, нагласи си топката и също се разписа за умопомрачителното 7:0.

В 90-та минута Сербер отново пропусна да вкара почетен гол за гостите.