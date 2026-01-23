БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

След 30 г. България пак приема европейско по спортна стрелба

от БНТ
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
800 участници идват в Бургас.

Европейско първенство по спортна стрелба в Бургас
Снимка: Пресслужба
Около 800 участници от близо 40 държави идват в Бургас за Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки, което ще се проведе в „Арена Бургас“ през февруари. Официалното откриване на първенството ще се състои на 3 февруари от 18:30 ч. Състезателните дни са от 4 до 14 февруари, а входът за зрители е свободен.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба.

„30 години България не е била домакин на състезание по спортна стрелба от такъв ранг. Това първенство носи изключителен престиж на страната ни. Разбира се, то е и отговорност, с която вярвам, ще се справим по най-добрия начин. Специални благодарности за община Бургас за подкрепата. Европейското първенство е отлична възможност за популяризиране на спортната стрелба, възможност за изява и на нашите млади надежди. Ще донесе и много сериозен организационен опит на нашата федерация. През изминалите две години на подготовка наши кади участваха в специални съдийски курсове, в курсове за работа с електронни мишени. Така вече имаме и още по-подготвени хора, които придобиват умения във връзка с провеждането на състезания от такъв ранг. 20 български съдии ще се включат в организацията на европейското първенство плюс 15 чуждестранни, които ще бъдат изпратени от Европейската конфедерация. Състезанието е много мащабно. Всъщност ние организираме две европейски първенства – за юноши и девойки във възраст до 16 и до 18 години и за младежи до 21 години. Броят на участниците и държавите също е впечатляващ. Убедена съм, че всички ще имат незабравими спомени от Бургас и България, а ние ще имаме удоволствието да видим доброто бъдеще на спортната стрелба“, заяви председателят на Българския стрелкови съюз Весела Лечева.

За първи път от три десетилетия България приема такъв мащабен континентален шампионат по спортна стрелба. България е била домакин на Европейско първенство по спортна стрелба четири пъти.

#Европейско първенство по спортна стрелба в Бургас #Весела Лечева

