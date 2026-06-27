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След близо век: Би Би Си прекрати радиопредаването си на дълги вълни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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близо век прекрати радиопредаването дълги вълни
Снимка: БТА
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и Би Си прекрати радиопредаването си на дълги вълни след близо 100 години, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

"Би Би Си Радио 4", която беше последната радиостанция на дълги вълни във Великобритания, прекрати излъчването си окончателно в 01:00 ч. тази нощ местно време (03:00 ч. българско). Излъчването на дълги вълни се използваше от 1934 г. и служи за предаване на съобщения по време на Втората световна война. "Би Би Си Радио 4" преминава на тази честота през 1978 г., на която остава и досега.

Би Би Си за първи път обяви през 2022 г., че очаква прекратяването на услугите си с дълги вълни, а през 2024 г. прекрати отделна програма на Радио 4 на дълги вълни преди промяната.

Услугата е била прекратена, тъй като технологията за дълги вълни "наближава края на жизнения си цикъл" и продължаването на използването ѝ би представлявало "значителна инвестиция" в платформа, която се полза от малка част от слушателите, съобщи Би Би Си. Корпорацията също така посочи, че се фокусира върху "инвестирането в платформи, които най-добре обслужват аудиторията и осигуряват устойчиво покритие за бъдещето" на фона на значителния ръст на слушането чрез цифрови източници.

"Ние също така работим в тясно сътрудничество с организации, които подкрепят уязвимите аудитории във връзка със закриването на платформи, за да гарантираме, че слушателите получават навременна и деликатна помощ", се посочва още в изявлението.

Радиостанцията, известна с хитови предавания като The Archers и Desert Island Discs, ще продължи да се излъчва и на други платформи, като FM, DAB, телевизионни канали и чрез цифрови услуги.

Би Би Си потвърди, че нито една от програмите на Радио 4 няма да бъде преустановена в резултат на закриването.

Радиопредаването на дълги вълни се използва често от хората в отдалечени и селски райони, както и от моряци и рибари. Преди закриването активисти активно се противопоставиха на решението, като изтъкнаха важността на платформата като нецифрова национална комуникационна мрежа.

решението, като изтъкнаха важността на платформата като нецифрова национална комуникационна мрежа.



#радиоизлъчване #"Би Би Си"

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