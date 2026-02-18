След луд обрат и късна интрига: Брюж измъкна 3:3 от Атлетико Мадрид в инфарктен сблъсък

Истински спектакъл предложиха Брюж и Атлетико Мадрид в първи мач от плейофната фаза на Шампионската лига. Испанците на два пъти повеждаха, белгийците на два пъти изравняваха, а в предпоследната минута стигнаха до зрелищното 3:3, което оставя всичко да се решава в реванша.

Our XI pic.twitter.com/75NJK7OsDU — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 18, 2026

Гостите поведоха още в 8-ата минута. След корнер Жоаким Сейс игра с ръка, а след намеса на ВАР съдията отсъди дузпа. Хулиан Алварес бе безпогрешен от бялата точка - 0:1.

Брюж реагира смело. Мамаду Диахон и Николо Тресолди създадоха напрежение пред вратата на Ян Облак, а словенският страж трябваше да се намесва решително след удари на Тресолди и Рафаел Ониедика.

Вместо изравняване обаче, в добавеното време на първата част тимът на Диего Симеоне нанесе нов удар. След корнер Алварес центрира, Антоан Гризман отклони с глава, а Адемола Луукман отблизо направи 0:2.

След почивката домакините излязоха преобразени.

В 51-вата минута Рафаел Ониедика бе най-съобразителен при разбъркване след корнер и намали - 1:2. Само девет минути по-късно настроението стадион "Ян Бредел“ се приповдигна. Диахон проби отляво и намери Николо Тресолди, който отблизо изравни за 2:2.

Атлетико можеше бързо да си върне аванса, но резервата Александър Сьорлот разтресе гредата след центриране на Коке. В 79-ата минута натискът на мадридчани все пак даде резултат - след ново центриране на Маркос Йоренте с адресат именно норвежкия нападател на Атлетико, Йоел Ордоньес в опит да противодейства си отбеляза автогол за 2:3.

Драмата обаче тепърва предстоеше. В предпоследната минута от редовното време Рафаел Ониедика изведе Христос Цолис очи в очи с Облак, а гръцкият национал запази хладнокръвие и оформи крайното 3:3.

Равенството оставя развръзката напълно отворена преди реванша в Мадрид на "Уанда Метрополитано" след един от най-зрелищните двубои в тази фаза на турнира.