БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След луд обрат и късна интрига: Брюж измъкна 3:3 от Атлетико Мадрид в инфарктен сблъсък

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

Белгийците изравниха в предпоследната минута след голов трилър на "Ян Бредел“, оставяйки развръзката за реванша в Мадрид.

луд обрат късна интрига брюж измъкна атлетико мадрид инфарктен сблъсък
Слушай новината

Истински спектакъл предложиха Брюж и Атлетико Мадрид в първи мач от плейофната фаза на Шампионската лига. Испанците на два пъти повеждаха, белгийците на два пъти изравняваха, а в предпоследната минута стигнаха до зрелищното 3:3, което оставя всичко да се решава в реванша.

Гостите поведоха още в 8-ата минута. След корнер Жоаким Сейс игра с ръка, а след намеса на ВАР съдията отсъди дузпа. Хулиан Алварес бе безпогрешен от бялата точка - 0:1.

Брюж реагира смело. Мамаду Диахон и Николо Тресолди създадоха напрежение пред вратата на Ян Облак, а словенският страж трябваше да се намесва решително след удари на Тресолди и Рафаел Ониедика.

Вместо изравняване обаче, в добавеното време на първата част тимът на Диего Симеоне нанесе нов удар. След корнер Алварес центрира, Антоан Гризман отклони с глава, а Адемола Луукман отблизо направи 0:2.

След почивката домакините излязоха преобразени.

В 51-вата минута Рафаел Ониедика бе най-съобразителен при разбъркване след корнер и намали - 1:2. Само девет минути по-късно настроението стадион "Ян Бредел“ се приповдигна. Диахон проби отляво и намери Николо Тресолди, който отблизо изравни за 2:2.

Атлетико можеше бързо да си върне аванса, но резервата Александър Сьорлот разтресе гредата след центриране на Коке. В 79-ата минута натискът на мадридчани все пак даде резултат - след ново центриране на Маркос Йоренте с адресат именно норвежкия нападател на Атлетико, Йоел Ордоньес в опит да противодейства си отбеляза автогол за 2:3.

Драмата обаче тепърва предстоеше. В предпоследната минута от редовното време Рафаел Ониедика изведе Христос Цолис очи в очи с Облак, а гръцкият национал запази хладнокръвие и оформи крайното 3:3.

Равенството оставя развръзката напълно отворена преди реванша в Мадрид на "Уанда Метрополитано" след един от най-зрелищните двубои в тази фаза на турнира.

#ФК Клуб Брюж #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
1
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
2
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
4
Вижте кои са министрите в кабинета "Гюров"
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този кабинет
5
Андрей Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в този...
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без достъп са три села
6
Бедствено положение е обявено на територията на община Смолян, без...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
4
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
5
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа
6
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в...

Още от: Европейски футбол

Байер Леверкузен погледна смело към осминафиналите в Шампионска лига
Байер Леверкузен погледна смело към осминафиналите в Шампионска лига
Късен гол обърка сметките на Арсенал Късен гол обърка сметките на Арсенал
Чете се за: 01:12 мин.
Бодьо/Глимт зашемети Интер и мечтае все по-силно за осминафиналите Бодьо/Глимт зашемети Интер и мечтае все по-силно за осминафиналите
Чете се за: 03:32 мин.
Милан сбърка срещу Комо Милан сбърка срещу Комо
Чете се за: 01:12 мин.
Виляреал надви Леванте Виляреал надви Леванте
Чете се за: 00:40 мин.
Нюкасъл се развихри срещу Карабах Нюкасъл се развихри срещу Карабах
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Президентът Илияна Йотова одобри предложения от Андрей Гюров кабинет
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров? Новият служебен кабинет: Кои са министрите в правителството на Андрей Гюров?
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Политически реакции за състава на служебното правителство Политически реакции за състава на служебното правителство
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
До населени места без ток, блокирани пътища и придошли реки доведе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Остава усложнена зимната обстановка в област Бургас
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Доброволци тръгват на обход край Созопол в търсене на изчезналия...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без пробив на тристранните преговори в Женева: Внезапен край на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ