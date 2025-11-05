След месец и половина извънредна ситуация – кризата с боклука в София е овладяна

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зам.-председателят на СОС заговори за картел и умишлен саботаж на обществените поръчки за сметосъбиране

новините изгубени боклука
Слушай новината

В двата района, в които възникна криза с боклука, близо месец и половина имаше извънредна ситуация, нещата вече са под контрол, това каза в "Денят започва" Бонка Василева, зам.-председател на СОС, общински съветник от ПП-ДБ.

"И в "Люлин", и в "Красно село" не можем да говорим вече за криза. Що се отнася до останалите зони, в които договорите изтичат, там се подготвя обществена поръчка и пряко договаряне в най-бързите законови норми", заяви тя.

Тя е категорична, че може да се говори за картел, защото българските фирми са дали цена, многократно надвишаваща това, което от Общината е дадено като прогнозна цена.

Василева подчерта, че има умишлен саботаж по отношение на голямата обществена поръчка за боклука, която тенденциозно е забавена с 4 месеца.

По отношение на твърдението на Иван Таков, че кметът Васил Терзиев напълно е изолирал СОС и всички предложения, които и БСП включително са отправяли към него, и сам се е занимавал с всички договори, поръчки и цели проблем с боклука, въпреки техните предупреждения, Бонка Василева изрази несъгласие и заяви:

"Това не е вярно. Господин Таков спекулира. Общинските съветници нямат работа в комисиите по оценка на обществените поръчки. Това е тежко нарушение, което в годините се е възприело, за да може едва ли не опозицията да бъде нещо като гумен печат. Администрацията носи отговорност за тези обществени поръчки и ние сме се консултирали съответно и с държавните институции, доколко е правилно присъствието на общински съветници, ако това визира господин Таков."

#кризата с боклука #София

