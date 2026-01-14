След най-студеното утро тази зима, днес следва леко затопляне

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Минус 38 градуса в Трън и минус 28 в София са най-ниските температури, измервани някога у нас. Макар и далеч от тези рекорди, вчера сутринта беше най-студеното утро тази зима, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Минималните температури паднаха до минус 16° в Кнежа, минус 12° в Разград и минус 11° в София. Студено беше и по Черноморието – минус 4° в Бургас и минус 3° на нос Емине.

Днес се очаква леко затопляне. Минималните температури ще са между минус 7° в районите със снежна покривка и плюс 1° по Южното Черноморие, а в София – около минус 2°. Максималните ще варират от 0° в Североизточна България до 13° в югозападните райони.

В планините ще бъде предимно слънчево, но много ветровито, със силен северозападен вятър по високите части.

До края на седмицата затоплянето ще продължи, но в петък в северните и североизточните райони се очаква сняг. През почивните дни температурите отново ще се понижат, ще преобладава облачно време, а валежите ще са слаби и на отделни места.

