След наводненията по морето – възстановено ли е подаването на ток?

"Към този момент няма лишени консуматори в преносната мрежа. Сутринта имаше изключване в подстанцията в Козлодуй за около 2 часа, но аварията беше отстранена и беше подадено захранване на потребителите. Причината беше техническа, имаше леко наводнение. По-сериозните проблеми бяха вчера с валежите, които паднаха, имаше наводняване в една от бургаските подстанции, но се справихме с по-високия приток на вода и беше възстановено електрозахранването за потребителите", заяви в "Говори сега" изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев.

Че потреблението на ток е с 5% по-високо за първите 9 месеца сравнено с миналата година той коментира така:

"Потреблението на електрическа енергия в страната нараства - все повече използваме електроуреди в домовете си - телевизори, компютри, лаптопи, телефони, навлизат и електромобилите", допълни Ангелин Цачев.

