Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
След наводненията по морето – възстановено ли е подаването на ток?

от БНТ
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Справихме се с по-високия приток на вода и беше възстановено електрозахранването за потребителите, заяви изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев

След наводненията по морето – възстановено ли е подаването на ток?

"Към този момент няма лишени консуматори в преносната мрежа. Сутринта имаше изключване в подстанцията в Козлодуй за около 2 часа, но аварията беше отстранена и беше подадено захранване на потребителите. Причината беше техническа, имаше леко наводнение. По-сериозните проблеми бяха вчера с валежите, които паднаха, имаше наводняване в една от бургаските подстанции, но се справихме с по-високия приток на вода и беше възстановено електрозахранването за потребителите", заяви в "Говори сега" изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев.

Че потреблението на ток е с 5% по-високо за първите 9 месеца сравнено с миналата година той коментира така:

"Потреблението на електрическа енергия в страната нараства - все повече използваме електроуреди в домовете си - телевизори, компютри, лаптопи, телефони, навлизат и електромобилите", допълни Ангелин Цачев.

Вижте целия разговор във видеото.

#Елените #Ангелин Цачев #ток #Електроенергиен системен оператор #водно бедствие #наводнения

Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
Международно признание за документалния филм на БНТ "Розите на Верка" Международно признание за документалния филм на БНТ "Розите на Верка"
Чете се за: 00:45 мин.
"Детски новини" по БНТ 1 и БНТ 4 от 6 октомври "Детски новини" по БНТ 1 и БНТ 4 от 6 октомври
Чете се за: 00:47 мин.
Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията
Чете се за: 02:45 мин.
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Чете се за: 03:07 мин.

