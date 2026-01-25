БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След преобръщане на лодка с мигранти: Телата на жена и 4-годишно момче бяха открити край гръцкия остров Икария

Трима души са в неизвестност, а 45 други са спасени

Снимка: илюстративна
Телата на жена и четиригодишно момче бяха открити край гръцкия остров Икария в източната част на Егейско море, след като лодка с над 50 мигранти се преобърна, предаде гръцката държавна телевизия ЕРТ. Трима души са в неизвестност, а 45 други са спасени.

Издирвателно-спасителните дейности продължават и в момента, като спасителна лодка с екип водолази претърсва района на Пердики в североизточната част на острова.

По информация на електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“ спасителната операция е започнала след съобщения, че лодка е оставила група нелегални мигранти на скалист участък от бреговата линия на острова, като свидетели твърдят, че някои от мигрантите не са успели да стигнат до брега.

Икария се намира близо до западния бряг на Турция, откъдето често тръгват хора, търсещи убежище в Европейския съюз, отбелязва Франс прес. Много мигранти се опитват да направят опасното преминаване не само между Турция и близките гръцки острови, но и между Либия и Крит (Южна Гърция).

