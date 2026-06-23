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След репортаж на БНТ: Прокуратурата в Кюстендил се самосезира за фалшиви гръцки шофьорски книжки

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След репортаж на БНТ: Прокуратурата в Кюстендил се самосезира за фалшиви гръцки шофьорски книжки

Районната прокуратура в Кюстендил се самосезира по репортаж на БНТ за предполагаема схема за издаване и разпространение на неистински гръцки свидетелства за управление на МПС, действаща от години в региона.

Под надзора на прокуратурата са предприети незабавни действия за проверка на изнесените данни. При специализирана полицейска операция в Кюстендил са извършени претърсвания и изземвания, като е иззет мобилен телефон, който ще бъде подложен на експертиза.

По случая е образувано досъдебно производство за документно престъпление по чл. 308, ал. 2 от НК. Разследването включва разпити на свидетели, назначаване на експертизи и установяване на лица, които евентуално са използвали фалшиви документи пред български институции.

От прокуратурата посочват, че през 2026 г. са образувани 15 досъдебни производства за използване и съставяне на неистински шофьорски книжки, представяни като издадени в различни държави, сред които Гърция, Италия, Великобритания и Швейцария. По 13 от случаите вече са внесени обвинителни актове в съда. Разследването по новия случай продължава.

#прокуратурата в Кюстендил #фалшиви книжки #шофьорски книжки

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