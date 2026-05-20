След сигнал от омбудсмана КЕВР започна извънредна проверка на "Топлофикация Перник"

Светозар Костадинов
Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на "Топлофикация Перник". Причината - сигнал от омбудсмана за подадени десетки жалби. Гражданите алармират за сериозни проблеми с топлоснабдяването и и за системна липса на топла вода.

В продължение на месеци топлата вода в Перник не достига задължителните 55°C, казват клиентите на Топлофикация в града в жалбите си.

Данчо: "Студенофикация. Защото няма топла вода - хладка е."

Камелия: "С Топлофикация са големи проблемите, защото когато си на парно и топла вода, спират редовно зимат парното, от там и топлата вода и след това идва сезонът на хубавото време и спират и тотално парното, но зимата редовно нямаме топла вода и парно. Топлофикация си е тотал щета."

Стефан Николов: "Въпросът е, че е полутопла, гореща е, но е поносима."

Алекс: "Случва се, често да няма конкретно топла вода и парно."

Проверката на КЕВР ще изясни причините за нарушенията и дали дружеството спазва нормативните изисквания и лицензионните си задължения.

"КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява лицензионните си задължения за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР показатели на качество на топлоснабдяването", посочиха от Комисията.

Отговорът на дружеството:

"Извършването на тези ремонти е задължително и е в интерес на потребителите, тъй като това гарантира по-малка аварийност по време на отоплителния сезон. Приоритет на дружеството е в най-кратки срокове, по-голямата част от топлопреносната мрежа да бъде рехабилитирана, което от своя страна да намали до минимум възникването на аварийни ситуации."

Според хората те никога не са били компенсирани за проблема.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: "След искане на омбудсмана миналия месец КЕВР излезе с решение, с което задължиха "Топлофикация София" да заплатят компенсации на над 6000 потребители на "Топлофикация София". Моето очакване е такива компенсации да бъдат направени и за клиентите на "Топлофикация Перник".

А от дружеството заявиха, че компенсации ще бъдат направени по установения ред.

