ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Служебният образователен министър: Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата

Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Служебният образователен министър: Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата
Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата на образованието. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов при приемането на поста от предшественика си Красимир Вълчев.

Новият министър ще работи за плавен преход, за да се гарантира спокойствието в училищата, университетите и научните организации в предстоящите месеци.

„Трябва да предпазим системата от предстоящата предизборна кампания и опитите за политизиране“, подчерта проф. Игнатов.

Красимир Вълчев благодари на експертите в министерството за интензивната работа и усилията, положени през изминалата година.

„Стремяхме се да се справяме с всички текущи задачи и паралелно с това работихме по стратегически приоритети, нужни за системата“, допълни той.

В края на церемонията двамата символично удариха училищен звънец, с което по традиция се предава постът в МОН през годините.

