Служители на СДВР изнесоха превантивна лекция срещу употребата на наркотични вещества в столично училище

Служители от сектор „Криминална полиция“ при Трето РУ – СДВР, ангажирани с противодействието и разкриването на тежки криминални престъпления, изнесоха образователна и превантивна лекция в 134 СУ „Димчо Дебелянов“. Инициативата се проведе под надслов „Наркотиците са разбивач на детските мечти“ и беше насочена към ученици и техните родители. По време на срещата бяха представени основните видове наркотични вещества и техните аналози, рисковете от употребата им, както и сериозните здравни, социални и правни последици, до които може да доведе зависимостта.

Снимки: БНТ

Специално внимание беше отделено на ранната превенция, разпознаването на рисково поведение сред подрастващите и значението на активния диалог между родители, учители и институции за ограничаване на разпространението и употребата на наркотични вещества сред младите хора. Лекторите акцентираха върху необходимостта от информираност, отговорност и навременна реакция при съмнения за употреба на психоактивни вещества. Те подчертаха, че превенцията остава най-ефективният инструмент за опазване на здравето, живота и бъдещето на децата.

Проведената инициатива е част от последователните усилия на СДВР за повишаване на обществената информираност и за изграждане на устойчива превантивна среда сред подрастващите.





