ИЗВЕСТИЯ

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

Служители от сектор "Земеделие и горско стопанство" излязоха на протест пред парламента

Альоша Шаламанов
Всичко от автора
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Организатор на протеста е земеделската федерация на КТ"Подкрепа"

Служители от сектор "Земеделие и горско стопанство" излязоха на протест пред парламента
Снимка: БНТ
Служители от сектор "Земеделие и горско стопанство" в държавната администрация излязоха на протест пред Народното събрание с искане за достойно заплащане. Организатор на протеста е земеделската федерация на КТ
"Подкрепа".

Средната брутна заплата в БАБХ, ИАГ, Агенцията по рибарство и аквакултури, регионалните инспекции по околна среда и водите варира от 1500 до 1800 лева.

От КТ "Подкрепа" искат в Бюджет 2026 да бъдат осигурени допълнителни над 65 милиона евро за увеличение на заплатите в тези и други държавни институции от сектор "Земеделие и горско стопанство". Исканията на протестиращите бяха изпратени и на депутатите.

