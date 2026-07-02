Служители в съдебната система протестираха срещу планирани 10% съкращения

Служители от съдебната система се събраха в Пловдив на символичен протест срещу намеренията на правителството за 10% съкращение на тяхната издръжка.



Те настояват за предварителен анализ в системата, а не за механично намаляване на работещите. Заявиха, че не одобряват предложените съкращения и бюджетни ограничения в съдебната администрация и предупредиха, че това може да доведе до забавяне на дела и административни грешки.

Цветелина Дименова, служител в Апелативен съд Пловдив: "Ако нямаме клас прослужено време нашата заплата е близка до минималната, много от нашите колеги, които постъпват току що на работа, те наистина стартират с една много, много ниска заплата."

Цвета Тачева, Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт: "Ние сме реални хора, с реални съдби."

Виктор Чорбаджийски, съдебен помощник в Апелативен съд Пловдив: "Не се противопоставяме изцяло на съдебната реформа. Знаем че тя е наложителна, защото тя касае нашата работа също. Но извършването й по такъв начин, по който се предлага в момента, не само няма да реши проблемите , а напротив ще ги задълбочи."