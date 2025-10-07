БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста

от БНТ , Източник: БТА
У нас
В последната си дума пред съда Борис Борисов и Георги Георгиев помолиха за по-леки мерки за неотклонение

служителите даи взели подкуп екипа роби уилямс остават ареста
Снимка: Архив/БТА
Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния съд и остави в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев, служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

В определението си съдът посочи, че от събраните до момента доказателства става ясно, че и Георгиев, и Борисов са извършили престъпления, за които са обвинени. Също така смятат, че доводите на защитата не са правилни по отношение на конкретността на обвинението, тъй като разследването е в ранен етап и предстои да се прецизира. Председателят на съдебния състав каза, че чистото им съдебно минало не ги предпазва от извършване на престъпления. Освен това, двамата са били упорити в действията си, което се разбира от факта, че са използвали преводач на телефоните си, за да се разберат с шофьорите.

Според адвокат Емануил Йорданов няма достатъчно доказателства, а само три свидетелства от шофьорите. Той каза, че първоинстанционният съд е взел решението си на база обществения натиск. Приел е също, че двамата обвиняеми са с висока степен на опасност, но не е отчел чистото им съдебно минало. Адвокат Йорданов добави, че освен това подзащитните му не могат да възпрепятстват свидетелите, тъй като те не са в България.

От прокуратурата обясниха, че обвинението ще бъде прецизирано, но на този етап е достатъчно ясно. Също така един от шофьорите е записал на телефона си как му е поискан подкуп. Макар обвиняемите да са го накарали да го изтрие, той го е запазил и в момента се прави експертиза на устройството.

В последната си дума пред съда Георгиев и Борисов помолиха за по-леки мерки за неотклонение.

Миналата седмица Софийският градски съд остави двамата в ареста. Тогава магистратите се мотивираха с това, че може да се направи извод, че Георгиев и Борисов са виновни. Също така взе под внимание силното медийно и обществено мнение по случая.

Product image
