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Смарт камери с изкуствен интелект засичат полярни мечки

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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смарт камери изкуствен интелект засичат полярни мечки
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Международен екип от експерти тества смарт камери с изкуствен интелект, които да засичат и предупреждават за приближаващи полярни мечки, преди да се стигне до опасни сблъсъци с хората, съобщи Пи Ей мидия/ДПА.

Новият инструмент е сред мерките, разработвани от природозащитната организация Polar Bears International с цел да се защитят както хората, така и белите мечки, тъй като последиците от климатичните промени увеличават вероятността от опасни срещи.

Устройството, наречено Bear-vision, надгражда така наречената технология Bear-dar, която съчетава радар и камери за засичане на движение в околния арктически пейзаж, след което разпознава и наблюдава животните в близост. От организацията посочват, че инструментът Bear-vision ще предложи достъпна и лесна за използване система за ранно предупреждение, която може да известява домове и предприятия за приближаващи мечки.

В момента експертите внедряват първата система Bear-vision в депо за отпадъци в Чърчил - северен град на брега на Хъдсъновия залив в канадската провинция Манитоба. Целта е да се помогне на местната общност да управлява и контролира района, особено в периода, когато полярните мечки се събират наблизо в очакване Хъдсъновият залив да замръзне, за да могат да ловуват тюлени, и когато пристигат хиляди туристи, за да ги видят.

Ежегодната Седмица на полярната мечка за 2026 г., организирана от Polar Bear International, стартира в неделя, като съвпада с времето, в което мечките се събират в района. От организацията отбелязват, че заради загубата на лед, причинена от климатичните промени, в днешно време животните са принудени да чакат на сушата около месец по-дълго в сравнение с периода на своите предци.

Това означава, че мерките за осигуряване на безопасно съвместно съществуване между града и животните стават все по-важни, допълват от организацията.

Освен това природозащитната група проучва и други иновативни методи за безопасно прогонване на мечките, включително използването на дронове. Polar Bears International и Университетът „Бригъм Йънг“ си сътрудничат с Програмата за предупреждение за полярни мечки в Чърчил, за да изпробват дроновете като достъпен и хуманен начин за прогонване на мечките далеч от хората. Този изследователски проект за възпиране на хищниците изпробва също ултразвук, електропроводими материали и нова формула за спрей срещу мечки на основата на миризми.

От Polar Bears International уточняват, че технологията с камерите с изкуствен интелект се тества на депото за отпадъци в Чърчил като част от мерките за държане на полярните мечки далеч от обекта. Това се случва, след като през 2024 г. пожар унищожи съоръжението, в резултат на което мечките започнаха да ровят из боклуците в търсене на храна, припомня ДПА.

Ситуацията породи сериозни опасения, че гладните животни не само могат да погълнат токсични отпадъци, но и да бъдат допълнително привлечени от миризмата на хранителни остатъци. Екипът вече е инсталирал нови електрически огради, внедрил е технологията си Bear-dar и е изпратил група от свои експерти от Чърчил на посещение в подобно съоръжение за управление на отпадъците в Гренландия.

#смарт камери # изкуствен интелект #полярни мечки

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