БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СО: Освободете паркинга до "Св. Александър Невски" от Народното събрание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Запази

На ход е председателят на парламента Рая Назарян

освободете паркинга александър невски народното събрание
Слушай новината

Столичната община отправи официално искане до председателя на Народното събрание г-жа Рая Назарян и до директора на СДВР гл. комисар Любомир Николов за освобождаване на терена до храм-паметник „Св. Александър Невски“, който в момента функционира като охраняема „зона за сигурност“ и служебен паркинг на парламента.

В писмото, изпратено от кмета Васил Терзиев, се подчертава, че специалният режим е въведен с решение на Народното събрание, поради което неговата отмяна може да бъде извършена единствено от парламента.

Столична община заявява готовност веднага след освобождаването на терена да постави нужната вертикална сигнализация и да възстанови пространството като част от „Синя зона“ – в полза на гражданите, посетителите на катедралата, Националната галерия „Квадрат 500“ и сградите на БАН.

„Теренът се намира в изключително ценна и натоварена градска зона с висока обществена значимост. Поради това е целесъобразно пространството да бъде върнато към общоградска функция в полза на гражданите и посетителите на централната градска част. Столична община е в пълна готовност да съдейства за организацията на последващите действия, след като бъде отменен специалният режим“, заявява кметът Терзиев в обръщението си към Назарян.

През годините пространството около катедралата, едно от най-емблематичните места в столицата, постепенно престана да изпълнява функцията си на общоградско публично пространство. Вместо да бъде достъпно за гражданите и посетителите на културните институции в района, теренът се използва в ограничен режим, въведен като „зона за сигурност“, но фактически превърнат в затворен паркинг, без да се прилагат правилата за платено паркиране, валидни за останалите градски пространства.

Още в първите дни от своя мандат кметът Терзиев взе решение пространството около „Св. Александър Невски“ да се обособи като пешеходна зона, с което беше прекратено преминаването на автомобили и дългогодишната практика то да се използва като нерегламентиран паркинг.

По-късно Народното събрание обособи една част в зона за сигурност и по този начин ограничи пешеходното градско пространство.

Общината очаква парламентарното ръководство да предприеме необходимите действия в най-кратък срок.

#СО #НС #паркинг

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
5
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разкарват го напред-назад
6
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана,...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
4
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Регионални

Терзиев за идеята на Пеевски - отлична е! Чакаме само ключа от паркинга
Терзиев за идеята на Пеевски - отлична е! Чакаме само ключа от паркинга
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се надолу Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се надолу
Чете се за: 00:25 мин.
20 000 ролки с чували за смет раздават в район "Слатина", подготвят се за криза с боклука 20 000 ролки с чували за смет раздават в район "Слатина", подготвят се за криза с боклука
Чете се за: 03:35 мин.
Ограничават движенето в участък от "Тракия" утре заради почистване на шахти Ограничават движенето в участък от "Тракия" утре заради почистване на шахти
Чете се за: 00:27 мин.
Два дрона ще помагат при бедствия и пожари в Бургас Два дрона ще помагат при бедствия и пожари в Бургас
Чете се за: 04:32 мин.
Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски" Пеевски призовава кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около "Св. Александър Невски"
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Украйна одобри план за мир с Русия
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация Макрон: Искаме мир в Украйна, но не мир, който на практика е капитулация
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ