Социалните мрежи – риск за все повече деца в Германия

Повече от една четвърт от децата и младежите в Германия използват социалните медии по рисков или дори пристрастяващ начин.

Според проучването 21,5% от анкетираните млади хора използват социалните мрежи рисково – леко увеличение спрямо предходната година. Още по-сериозен е ръстът при гледането на онлайн видеа – 21,4% консумират прекомерно съдържание, спрямо 13,4% година по-рано.

Данните показват още, че 6,6% от децата и младежите са пристрастени към социалните медии, а 4% – към видеосъдържание. Това означава, че около 350 000 млади хора в Германия използват социалните мрежи по „патологичен“ начин – до степен, в която това вреди на ежедневието им.

Експертите обясняват, че проблемът започва, когато времето онлайн излиза извън контрол и води до реални последици – закъснения за училище, по-слаби оценки, нарушения на съня и липса на концентрация.

Средно децата и младежите прекарват 2,7 часа дневно в социалните мрежи през делниците и 3,3 часа през уикенда. Въпреки че времето онлайн е намаляло леко, председателят на DAK-Gesundheit - Андреас Щорм определя тенденцията като тревожна и призовава за повече медийна грамотност, а не само възрастови ограничения.

Темата вече е на дневен ред и за политиците в Германия, които търсят начини да ограничат достъпа на децата до социалните мрежи.