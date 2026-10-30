Социалното министерство финансира детски кътове в обществени сгради със средства по „Красива България“

Социалното министерство ще финансира създаването на детски кътове в обществени сгради със средства по „Красива България“, съобщиха от ведомството.

Целта е в държавни и общински институции, болници, библиотеки, музеи и други обществени сгради да се обособи място, където при необходимост служителите могат да оставят децата си, както и посетителите, докато бъдат обслужени или посетят изложба.

По проекта могат да кандидатстват общините, областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. Документи се подават до 18 януари 2027 г.

Общият бюджет за едно предложение по мярка „Обособяване на Детски кът в сгради за обществено обслужване” може да бъде между 5000 евро и 25 000 евро с ДДС, като финансирането от „Красива България“ е не повече от 70%.

По други мерки - „Подобряване на обществената среда в населените места” и „Подобряване на социалната инфраструктура” общият бюджет за едно проектно предложение може да бъде между 60 000 и 300 000 евро с ДДС, като най-малко 50% от него е съфинансиране от кандидата. От „Красива България” ще се отпускат най-много 70 000 евро с ДДС, а когато е включено и обучение – максимум 90 000 евро.

По добри условия на живот на групи в неравностойно положение могат да бъдат осигурени по Мярка „Подобряване на социалните услуги за резидентна грижа и осигуряване на подслон” (М02-01). По нея не могат да бъдат ремонтирани обекти със статут на недвижима културна ценност. Финансирането за едно проектно предложение може да бъде между 60 000 евро и 300 000 евро с ДДС с минимум 30% съфинансиране от кандидата. Максималната финансова подкрепа от „Красива България” е 90 000 евро с ДДС при проектно предложение без обучение и 110 000 евро с ДДС – с обучение.

Проектни предложения за създаване и поддържане на архитектурна среда в обществени сгради, отчитаща специфичните потребности на хората с намалена подвижност и с увреждания, ще се подкрепят по Мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.

„Подобряване на образователната инфраструктура в професионалните гимназии, предоставящи дуална система на обучение и/или защитени от държавата специалности от професии” е мярка, насочена към подобряване на образователната среда в професионалните гимназии с дуална система на обучение или защитени от държавата специалности.

Максималното финансиране на един проект по мерките за достъпна среда и за подобряване на образователната инфраструктура е между 40 000 евро и 120 000 евро с ДДС, като от „Красива България“ се осигуряват най-много 70% от него.

Подробна информация за условията за кандидатстване кампанията за 2027 г. е публикувана в интернет страницата на МТСП – в подрубриката „Документи” https://www.mlsp.government.bg/dokumenti

През 2026 г. по проект „Красива България“ се изпълняват 51 проектни предложения в 48 общини. С реализацията им се очаква минимум 333 души да бъдат включени в заетост в строителството, от които поне 120 преди това са били регистрирани в бюрата по труда като безработни. Провеждат се 14 обучителни курса, в които са включени 177 безработни лица регистрирани в бюрата по труда. След приключване на обучението те ще имат по-добра възможност за реализация на пазара на труда.