БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 05:50 мин.
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Социалното министерство финансира детски кътове в обществени сгради със средства по „Красива България“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази
започва кандидатстването изграждане детски кътове работното
Слушай новината

Социалното министерство ще финансира създаването на детски кътове в обществени сгради със средства по „Красива България“, съобщиха от ведомството.

Целта е в държавни и общински институции, болници, библиотеки, музеи и други обществени сгради да се обособи място, където при необходимост служителите могат да оставят децата си, както и посетителите, докато бъдат обслужени или посетят изложба.

По проекта могат да кандидатстват общините, областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения. Документи се подават до 18 януари 2027 г.

Общият бюджет за едно предложение по мярка „Обособяване на Детски кът в сгради за обществено обслужване” може да бъде между 5000 евро и 25 000 евро с ДДС, като финансирането от „Красива България“ е не повече от 70%.

По други мерки - „Подобряване на обществената среда в населените места” и „Подобряване на социалната инфраструктура” общият бюджет за едно проектно предложение може да бъде между 60 000 и 300 000 евро с ДДС, като най-малко 50% от него е съфинансиране от кандидата. От „Красива България” ще се отпускат най-много 70 000 евро с ДДС, а когато е включено и обучение – максимум 90 000 евро.

По добри условия на живот на групи в неравностойно положение могат да бъдат осигурени по Мярка „Подобряване на социалните услуги за резидентна грижа и осигуряване на подслон” (М02-01). По нея не могат да бъдат ремонтирани обекти със статут на недвижима културна ценност. Финансирането за едно проектно предложение може да бъде между 60 000 евро и 300 000 евро с ДДС с минимум 30% съфинансиране от кандидата. Максималната финансова подкрепа от „Красива България” е 90 000 евро с ДДС при проектно предложение без обучение и 110 000 евро с ДДС – с обучение.

Проектни предложения за създаване и поддържане на архитектурна среда в обществени сгради, отчитаща специфичните потребности на хората с намалена подвижност и с увреждания, ще се подкрепят по Мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.

„Подобряване на образователната инфраструктура в професионалните гимназии, предоставящи дуална система на обучение и/или защитени от държавата специалности от професии” е мярка, насочена към подобряване на образователната среда в професионалните гимназии с дуална система на обучение или защитени от държавата специалности.

Максималното финансиране на един проект по мерките за достъпна среда и за подобряване на образователната инфраструктура е между 40 000 евро и 120 000 евро с ДДС, като от „Красива България“ се осигуряват най-много 70% от него.

Подробна информация за условията за кандидатстване кампанията за 2027 г. е публикувана в интернет страницата на МТСП – в подрубриката „Документи” https://www.mlsp.government.bg/dokumenti

През 2026 г. по проект „Красива България“ се изпълняват 51 проектни предложения в 48 общини. С реализацията им се очаква минимум 333 души да бъдат включени в заетост в строителството, от които поне 120 преди това са били регистрирани в бюрата по труда като безработни. Провеждат се 14 обучителни курса, в които са включени 177 безработни лица регистрирани в бюрата по труда. След приключване на обучението те ще имат по-добра възможност за реализация на пазара на труда.

#обществени сгради #създаване на детски кътове #подпомагане #кандидатстване #"Красива България" #мтсп #мерки

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
1
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в ефира на БНТ
3
Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров – в...
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева
4
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски...
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
5
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем...
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБЗОР)
6
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Общество

Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ
Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ
Ябланишкото ждрело край трънското село Банкя е обявено за природна забележителност Ябланишкото ждрело край трънското село Банкя е обявено за природна забележителност
Чете се за: 03:02 мин.
Над 30 000 повиквания са регистрирани на телефон 112 за изминалата седмица Над 30 000 повиквания са регистрирани на телефон 112 за изминалата седмица
Чете се за: 01:30 мин.
Една добра история с мечка: Паркът в Белица посрещна 22-годишния мечок Явор Една добра история с мечка: Паркът в Белица посрещна 22-годишния мечок Явор
Чете се за: 03:35 мин.
Носители на наградата "Питагор": Учените и учителите са съвременните будители Носители на наградата "Питагор": Учените и учителите са съвременните будители
Чете се за: 06:20 мин.
На 6 ноември започва изплащането на пенсиите, обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 16 ноември На 6 ноември започва изплащането на пенсиите, обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 16 ноември
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ
Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа ЦИК с нови указания за машинното гласуване преди балотажа
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБЗОР) Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБЗОР)
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние Тежка катастрофа затвори пътя Варвара – Велинград, шофьор е в тежко състояние
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Убиха "Новая газета" - вестникът, в който работи Анна...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Четвърти ден примирие в украинския град Олешки: Очаква се...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Забавени доставки и недостиг на противогрипни ваксини затрудняват...
Чете се за: 04:32 мин.
Общество
Контейнерите от потъналия кораб в Черно море крият риск от замърсяване
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ