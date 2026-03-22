София Годжа спечели малкия кристален глобус в Супер Джи след победа в Лилехамер

Италианката София Годжа спечели за първи път в кариерата си малката Световна купа в супергигантския слалом, след като триумфира в последното състезание от дисциплината на финалите в Лилехамер.

33-годишната състезателка беше най-бърза по трасето и финишира с време от 1:29.23 минути, записвайки десета победа в Супер Джи за Световната купа в алпийските ски.

Втора се нареди швейцарката Корин Зутер, която изостана с 32 стотни, а трета завърши германката Кира Вайдле-Винкелман на 60 стотни зад победителката.

С успеха си Годжа събра 549 точки и оглави крайното класиране в дисциплината, оставяйки зад себе си Алис Робинсън от Нова Зеландия с 386 точки и германката Ема Айхер с 354.

Това бе трета победа за сезона в Супер Джи за италианката, като основната ѝ конкурентка Робинсън не успя да вземе точки, след като завърши едва 16-а.

В генералното класиране за Големия кристален глобус битката остава отворена. Лидер е американката Микаела Шифрин с 1286 точки, само с 45 повече от Айхер. В днешния старт Шифрин не влезе в точките, завършвайки 22-а, докато германката се класира четвърта.

Финалите в Лилехамер продължават, като след почивен ден на 24 март предстоят стартовете в гигантския слалом при мъжете и слалома при жените.