София отвори данните за градския транспорт в реално време





От днес данните за градския транспорт на София са публично достъпни. Това позволява на приложения и сайтове да показват в реално време след колко минути пристига следващият автобус, трамвай или тролей по GPS сигнал, както и да предлагат най-бързите маршрути с градски транспорт – по подобие на Google Maps и Moovit. Инициативата отваря възможност и за създаването на официално приложение на Столичната община.

Новата услуга дава достъп до информация за маршрутите, спирките, времената на пристигане и местоположението на превозните средства в реално време. Данните включват и известия за промени в движението, анонимизирани са и се разпространяват по международния стандарт General Transit Feed Specification (GTFS).

Достъпът е разделен в три категории – задължителни (публични и безплатни), допълнителни (отворени в машинночетим формат) и с ограничен достъп (след заявление). Източниците са достъпни чрез публични API услуги за:

известия и предупреждения,

актуализации на пътуванията,

позиции на превозните средства,

статични GTFS данни.

Инициативата е на зам.-кмета по дигитализация Иван Гойчев и общинския съветник от ПП–ДБ Симеон Ставрев.

„Предоставянето на отворени данни за градската мобилност ще ускори процеса по създаване на повече модерни дигитални решения за гражданите и гостите на София. Разработчиците вече могат да създават приложения и услуги, които подобряват градската мобилност и качеството на живот в столицата. Инициативата е част от цялостната стратегия на Столична община за дигитална трансформация и устойчиво развитие на градския транспорт“, коментира Ставрев.

Повече информация: sofia.bg/transport-data и sofiatraffic.bg.