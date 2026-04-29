София приема Световно първенство за спортисти със синдром на Даун

Световното първенство за спортисти със синдром на Даун ще се проведе на 13-19 юни в България. Събитието ще представи 5 спорта: спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис на корт и тенис на маса. Българските спортисти в тези дисциплини са на световно ниво.

"Подготовката тече с пълна може би от 8 месеца. Още през 2022 година ние кандидатствахме като домакин на това голямо събитие. Очакваме от около 40 държави участници, над 400 състезател от целия свят, от всички континенти. Българската аудитория може да се наслади наистина на нещо невероятно, което ще се случи за първи път в източната част на Европа, което наистина ще може би ще докаже, че ние работим в насока социална интеграция на тези младежи и да покажем техните възможности", каза за "Хоризонт до обед" Слав Петков - президент и основател на Българската федерация по адаптирана физическа активност,

Федерацията направи съдийски курс за обучение на съдии по спортна и художествена гимнастика специално по правилата, по които ще се съдийства за спортисти със синдром на Даун. Едни от най-обичаните български спортисти застанаха зад този шампионат. Посланици са Григор Димитров и Карлос Насар, лице на спортната гимнастика е олимпийският вицешампион Красимир Дунев, а лице на художествената гимнастика е Боряна Калейн.

Криско, рапър, музикален продуцент и основател на фондация "Слънчеви деца" е съавтор на химна на събитието, в който пеят също Мария Илиева и Любо Киров.

"Смятам, че се получи много красива песен с хубаво послание, което е на достъпен език и за по-малките, и за по-големите, за да може да чуят това, което сме искали да кажем. Освен това ще я изпеем и заедно на откриването пред НДК. Ще бъде в центъра, ще има много енергия, ще има много специални изненади за посетителите, така че призовавам хората да се видим пред НДК", каза Криско.

"Постоянно трябва да има събития и постоянно трябва да се говори за хората със специални потребности, докато се стигне до момента, в който, както в по-добре развитите държави, това е нещо съвсем нормално - да видят такъв човек, без значение на каква възраст. Нещо, за което ние се борим, е те да не бъдат изолирани, да бъдат максимално интегрирани. Според мен хората трябва да започнат да ги приемат като хора, от които могат да научат неща, които от други хора не могат. Хората със синдрома на Даун са толкова обичливи, гушливи и излъчват толкова чиста любов….

Те продължават ме учат и със сигурност аз ще уча още много от тях, защото те съвсем непринудено показват своя бит и тяхното житие е много интересно, защото те наистина са чисти хора. В тях няма нищо скрито, нищо лошо - те или те обичат или не те обичат и ти го казват директно. Уважавам това нещо в тях. Може би оттогава и аз станах много прям, което по някой път ми пречи, но мисля, че ме научиха точно на това".

Петков се надява след това световно първенство родителите на такива деца да ги насърчават да спортуват.