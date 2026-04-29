Сривът при Григор Димитров продължава

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна на старта на турнира от сериите „Чаланджър 175“ в Екс-ан-Прованс (Франция). Бившият №3 в света, който участва в надпреварата на червени кортове с „уайлд кард“, отстъпи в два сета пред испанеца Пол Мартин Тифон, №312 в ранглистата в момента и преминал през квалификациите.



Срещата продължи малко повече от час, в който Димитров показа тенис много различен от най-добрите си години на корта. Българинът допусна два пробива в първата част, както и 7 двойни грешки, с които помогна за 3:6 в полза на испанеца. През втората част българинът подобри частично представянето си, но с пробив в 10-ия гейм испанецът се класира за втория кръг, където го очаква водачът в схемата Алекс Микелсен (САЩ).



В интервюто на корта Мартин Тифон сподели, почти през сълзи от щастие, че е постигнал най-голямата победа в кариерата си до момента.

За Григор Димитров това беше едва 10-ти двубой от началото на сезона, като българинът е с показатели 2-8 (победи-загуби). Последната победа на Димитров в Тура е от 5-ти март, когато успя да надвие Теренс Атман в първия кръг в Индиън Уелс (САЩ, Мастърс 1000).

За българина сега предстои участие в квалификациите на Мастърс 1000 турнира в Рим, където ще се нуждае от две победи, за да достигне до основна схема.