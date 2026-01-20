БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
София ще бъде домакин на Генерална Асамблея на Европейските лиги

Престижният форум ще се проведе на 11 и 12 март 2026 г.

Българската професионална футболна лига обяви, че град София официално бе избран за домакин на 52-ата Генерална Асамблея на Асоциацията на Европейските лиги. Престижният форум ще се проведе на 11 и 12 март 2026 г.

Това ежегодно събитие ще събере в столицата ни ръководители на 40-те най-влиятелни футболни лиги в Европа, както и ключови фигури от цялата международна футболна общност. Асамблеята се провежда в критичен за развитието на играта момент и ще послужи като платформа за обсъждане на стратегически цели, справяне с актуалните предизвикателства и укрепване на колективното сътрудничество в професионалния футбол на континента.

„За мен е изключителна гордост, че БПФЛ и София ще посрещнат 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги. Това събитие е признание за нашата работа и предоставя безценни възможности за обмен на добри практики, надграждане на лидерските умения и разширяване на професионалните мрежи за българския футбол и нашите клубове. Решени сме да предложим запомнящо се и ползотворно преживяване на всички делегати, като същевременно покажем красотата и гостоприемството на България. Богатата история на София, културната динамика и модерната инфраструктура я правят идеална локация за този престижен форум, който ще донесе значителна добавена стойност за българската лига“, коментира Атанас Караиванов, президент на Българската професионална футболна лига.

Президентът на Европейските лиги, Клаудиус Шефер, добави:

„52-ата Генерална асамблея се провежда в преломен момент за европейския футбол. Вътрешните първенства са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, но и пред уникални възможности. От съществено значение е да се обединим, за да затвърдим ролята на професионалните лиги като гръбнака на футболната екосистема в Европа. Благодарни сме на Българската професионална футболна лига за домакинството на тази важна среща в София и с нетърпение очакваме два дни на конструктивен и задълбочен диалог“, сподели Шефер.

Допълнителни подробности, включително програмата на събитието и информация относно официалната пресконференция, ще бъдат предоставени на медиите своевременно.

