София става столица на усмивките!

Днес започва първото издание на „Софийски фестивал на усмивките“ - събитие, което събира карикатури, изкуство и много настроение на едно място.

Още в първия ден градът ще се напълни с изложби на различни места - от библиотеката до театъра и културни центрове, плюс открита изложба на площад „Славейков“.



Днес и утре от 16:00 часа площад „Славейков“ се превръща в арт зона, където можеш да си направиш шарж и да гледаш как художници рисуват на живо.

Програмата започва с откриване на още няколко изложби:

- "Европа се смее" в Столична библиотека от 14.00 ч.

- "Балканска карикатура" в театър "Сълза и смях" от 16.30 ч.

- "Чешка карикатура" в Чешкия културен център от 18.00 ч.