БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Софийското летище ще бъде затворено за всички полети утре от 1:05 до 03:35 часа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Причината - ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата

Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Летище "Васил Левски" в София ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните в малките часове на 24 февруари. Причината - ремонт и профилактика на шахти в близост до пистата, съобщиха от там за БНТ.

Аерогарата не работеше от 01:15 до 2:50 часа тази нощ, а утре – от 1:05 до 03:35 часа. От летището подчертават, че затварянето няма нищо общо с присъствието на военните самолети на САЩ. От Министерството на отбраната преди дни потвърдиха за БНТ, че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.

#Летище Васил Левски #профилактика #затворено #София #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София не е тревожно
2
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
3
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
4
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в украинския град Лвов
5
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
6
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Регионални

След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната
След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица" Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
Чете се за: 00:42 мин.
РИК – Стара Загора остава без окончателен състав – решението е в ръцете на ЦИК РИК – Стара Загора остава без окончателен състав – решението е в ръцете на ЦИК
Чете се за: 01:20 мин.
Частични местни избори в осем населени места у нас Частични местни избори в осем населени места у нас
Чете се за: 01:47 мин.
Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина Проверяват обстоятелствата около инцидента на плувен турнир в Бургас, при който 16-годишно момче почина
Чете се за: 02:07 мин.
Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки Обилни валежи в област Хасково: Десетки наводнени дворове след прелели реки
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната
След снега и пороите: Нормализира се обстановката в страната
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Предимно слънчево време в понеделник Предимно слънчево време в понеделник
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Делото "Дебора" продължава днес Делото "Дебора" продължава днес
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Николай Младенов ще участва в срещата на външните министри на ЕС в Брюксел Николай Младенов ще участва в срещата на външните министри на ЕС в Брюксел
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Софийското летище ще бъде затворено за всички полети утре от 1:05...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Церемония по закриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Чете се за: 05:30 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ