ИЗВЕСТИЯ

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Чете се за: 00:42 мин.

Специална церемония закрива Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина

от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Спектакълът може да наблюдавате в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 от 21:30 часа.

специална церемония закрива зимните олимпийски игри милано кортина
Снимка: БТА
XXV Зимни олимпийски игри в Кортина-Милано 2026 завършват днес и ще бъдат закрити със специална церемония във Верона, която може да наблюдавате в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 от 21:30 часа.

„Арена ди Верона“ - римски амфитеатър с история от над 2000 години, ще бъде домакин на емоционалния спектакъл, който ще бъде излъчен по целия свят. Грандиозният финал на Игрите ще преплете музика, изкуство и чистия дух на спорта, отбелязвайки единството. Това събитие ще отдаде почит на всички участници преди традиционната церемония по предаване на домакинството на Франция, почитайки постиженията и връзките, създадени по време на Игрите, като същевременно ще отправи поглед към бъдещето на олимпийското движение.

В последния ден ще бъдат раздадени пет комплекта медали, след като битката за отличията по ски свободен стил в дисциплината халфпайп беше преместена от събота за неделя заради обилен снеговалеж. Останалите четири финала са 50 километра ски бягане класически стил за жени, кърлинг жени, четириместен бобслей мъже и финалната среща в хокея на лед за мъже между Канада и САЩ.

В последния ден няма да има българско участие.

Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната в историята зимна Олимпиада като брой спечелени медали на Игрите в Милано-Кортина 2026. Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова заслужиха бронзови отличия, а родните атлети направиха още четири класирания в топ 10 в отделните дисциплини.

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026

