Солени глоби за куче на плаж в Гърция

Сериозни глоби очакват собствениците на домашни любимци, ако стопаните ги водят на неохраняеми плажове в Гърция без каишка.

За всеки охраняем плаж пък важат конкретните указания за това разрешено ли е за домашни любимци или не, а на плажовете със син флаг изобщо не е разрешен достъпът на животни. При пътуване с ферибот - малките кучета до 10 кг могат да стоят и в затворените помещения на кораба, но задължително трябва да се намират в транспортни клетки, големите - само на открито. Глобите достигат 500 евро.

Автор: Аделина Радева