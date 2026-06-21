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Солени глоби за куче на плаж в Гърция

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Солени глоби за куче на плаж в Гърция

Сериозни глоби очакват собствениците на домашни любимци, ако стопаните ги водят на неохраняеми плажове в Гърция без каишка.

За всеки охраняем плаж пък важат конкретните указания за това разрешено ли е за домашни любимци или не, а на плажовете със син флаг изобщо не е разрешен достъпът на животни. При пътуване с ферибот - малките кучета до 10 кг могат да стоят и в затворените помещения на кораба, но задължително трябва да се намират в транспортни клетки, големите - само на открито. Глобите достигат 500 евро.

Автор: Аделина Радева

#кучета на плажа #Гърция #Солени глоби

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