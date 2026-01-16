БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Солиден Милър-Макинтайър и обрат за Цървена звезда в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Българският национал блесна във важните моменти, а сърбите взеха глътка въздух в турнира на богатите.

солиден милър макинтайър обрат цървена звезда евролигата видео
Снимка: KK Crvena zvezda Meridianbet/X
Коди Милър-Макитанйър бе на висота и помогна на Цървена звезда да сложи край на своето пропадане от два поредни грешни хода в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници оцеляха срещу Армани Олимпия Милано със 104:96 в мач от 22-ия кръг. В „Алианц Клоуд Арена“ баскетболистите на Саша Обрадович дълго време бяха в ролята на догонващи, но в заключителната четвърт нанесоха своя удар, спирайки на свой ред серията на състава на Еторе Месина от два последователни успеха в турнира на богатите.

Милър-Макинтайър намери място в стартовата петица и изигра ключова роля за победата на сърбите. Българският национал постави името си сред реализаторите и не бе далече от мисълта за трипъл-дабъл, а във финалните минути допринесе за обрата с ключови стрелби. Гардът завърши с 15 точки, 8 борби, 7 асистенции и 2 откраднати токи за 28 игрови минути. При стрелбата си той бе 6/11 от средно разстояние, 0/2 зад дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

„Звездашите“ имат 12 победи и 10 загуби, което ги поставя на десетото място във временното класиране, а италианците заемат 11-та позиция с по 11 успеха и 11 поражения. На 20 януари (вторник) Милър-Макинтайър ще бъдат гости на Монако. От своя страна Олимпия ще гостува на Реал Мадрид.

Размяната на серии беляза старта. Джордан Нуора и Коди Милър-Макинтайър се постараха нападението на гостите да бъде на ниво, докато Девин Букър, Куин Елис и Шавон Шийлдс отговаряха. Това обаче не попречи на сърбите да си изковат аванс от 2 точки в края на дебютната част.

Статуквото се запази и за начало на втория период, в който имаше няколко смени на водачеството. Постепенно домакините намериха повече аргументи в нападение чрез Джош Нибо и Леандро Болмаро, за да вземат лидерството в свои ръце и да се приберат в съблекалнята при 55:44.

Шийлдс напомни за себе си при подновяването на играта и почти собственоръчно направи така, че „червените“ да не отстъпят водачеството. Милър-Макинтайър и Нуора направиха опит да запалят искрата за „звездашите“, но отборът от Милано не бе готов да допусне колебания в този момент за аванс от 12 точки след 30 минути игра.

Тимът от Белград не развя бялото знаме, а Джаред Бътлър затвърди тези думи и честата смяна на водачеството отново се превърна в тенденция. Шийлдс отвърна на предизвикателството за за домакините, но Милър-Макинтайър и Чима Монеке довършиха обрата за гостите.


Джордан Нуора се отличи за сърбите с 22 точки. Джаред Бътлър и Чима Монеке нанизаха по 18, Никола Калинич финишира с 10 и 5 борби.

Шавон Шийлдс отговори за Олимпия с 22 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад дъгата. Леандро Болмаро отбеляза 13, Джош Нибо приключи с 12 и 5 борби. Марко Гудурич записа 11 точки, Армони Брукс остана с 10.

#Евролига 2025/26 #БК Армани Олимпия Милано #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда

