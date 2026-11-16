Супергеройският филм "Спайдър-мен: Нов ден" стана един от големите победители на състоялата се през уикенда церемония за наградите "Изборът на децата", предаде ЮПИ.

"Спайдър-мен: Нов ден" беше обявен за любим филм, а звездите му - съпрузите Том Холанд и Зендая, бяха избрани съответно за любим филмов актьор и любима филмова актриса.

Звездата от "Джурасик свят" и "Пазителите на Галактиката" Крис Прат получи наградата "Крал на комедията".

"Странни неща" - обичаният сериал на "Нетфликс", чието действие се развива през 80-те години на миналия век, и който наскоро приключи след петия си сезон, беше обявен за любимо телевизионно семейно шоу. Звездата на поредицата Джо Кири спечели приза за любим актьор в семейно телевизионно шоу.

В съответната категорията за любима актриса в семейно телевизионно шоу беше отличена Джена Ортега за ролята ѝ в сериала "Уенсдей".

Сейди Синк, която партнира на Джо Кири в "Странни неща", спечели наградата за любим злодей за превъплъщението си в "Спайдър-мен: Нов ден".

За най-добър анимационен филм беше избран "Зоотрополис 2".

Кей-попът също получи многобройни отличия на церемонията. BTS спечелиха наградите за любима музикална група/дуо, любим албум за Arirang и любима песен за Swim.

Певицата Розе от Blackpink грабна приза за любима изпълнителка, а Golden от "Кей-поп: Ловци на демони" в изпълнение на Едже, Одри Нуна и Рей Ейми беше обявена за любима песен от филм.

Озвучаващите актьори Ан Хьо-соп и Арден Чо си тръгнаха с трофеите за любим мъжки и любим женски анимационен глас от филм за "Кей-поп: Ловци на демони".