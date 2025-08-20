БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спално бельо памучен сатен – новата мания на сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
Любопитно
Запази
Спално бельо памучен сатен – новата мания на сезона
Снимка: pixels.com
Слушай новината

Комфортът у дома никога не е бил по-важен. В последните години хората обръщат все повече внимание не само на това как изглежда домът им, но и как се чувстват в него. А едно от най-ценните кътчета на уюта е спалнята. Там релаксираме, зареждаме се и се отделяме от стреса на деня. И тук се появява новата мания на сезона – спално бельо от памучен сатен.

Но какво го прави спалното бельо толкова специално? И защо все повече хора го избират пред други тъкани? В тази статия ще разгледаме в дълбочина защо памучният сатен превзема спалните и какви са реалните му предимства.

Какво всъщност е памучен сатен?
Първо трябва да уточним: памучният сатен не е изкуствена материя. За разлика от класическия сатен (който често се прави от полиестер), тук говорим за 100% памук, изтъкан по специална сатенена техника. Това му придава изключителна мекота, лек блясък и гладкост на повърхността.

С други думи, получаваш луксозно усещане, но с всички естествени качества на памука – дишаемост, издръжливост и хипоалергенност.

Защо всички говорят за него?
1. Мекота и нежност към кожата
Спалното бельо от памучен сатен е толкова меко, че често се сравнява с коприната. Без да бъде хлъзгаво или студено. Ако някога си се въртял в леглото заради груби чаршафи – това усещане тук напълно отсъства.

2. Регулация на температурата
Памукът диша. Това означава, че спалното бельо не задържа топлина или влага. През лятото охлажда, а през зимата запазва телесната топлина. Идеално за всякакви сезони.

3. Естетика – лукс без усилие
Сатенената тъкан придава фин блясък, който прави леглото визуално по-примамливо. Дори най-семплите цветове изглеждат елегантни и стилни. А когато постелеш спално бельо от памучен сатен – спалнята веднага изглежда като от списание.

4. Устойчивост във времето
Правилно изработеното спално бельо от памучен сатен може да издържи дълги години без да губи мекотата или цвета си. То не се свива при пране и не образува мъхчета, както други тъкани.

Подходящо ли е за чувствителна кожа?
Да. Това е още една причина, поради която памучният сатен набира популярност. Тъй като е изцяло от естествен памук, той не дразни кожата и не предизвиква алергични реакции. Подходящ е за деца, за хора с чувствителна кожа, както и за тези, които страдат от дерматологични проблеми.

Цветове и дизайн – изобилие за всеки вкус
Новата вълна от марки, предлагащи памучен сатен, поставя акцент не само върху качеството, но и върху визията. Можеш да избираш между:

  • Пастелни тонове за спокойна атмосфера
  • Дълбоки, наситени цветове за драматичен ефект
  • Геометрични или флорални мотиви
  • Минималистичен скандинавски дизайн
  • Независимо от стила на спалнята ти – има памучен сатен, който да пасне идеално.

Грижа и пране – по-лесно, отколкото очакваш
Най-хубавото? Не се изисква специална поддръжка. Памучният сатен може да се пере в пералня при 40°C. Препоръчва се да не се използват агресивни препарати и избелващи агенти. Гладенето е лесно и бързо – тъканта почти не се мачка.

Памучният сатен не е просто моден каприз. Той е съчетание от лукс, комфорт и практичност – нещо, което рядко се среща на едно място. Ако търсиш начин да превърнеш спалнята си в уютно убежище, без да правиш основен ремонт, започни с нещо просто: подмени спалното си бельо.

Изборът на качествен памучен сатен е малка промяна с голям ефект. А когато веднъж го опиташ, трудно ще се върнеш към обикновените чаршафи.

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
2
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
4
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на престъплението
5
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
6
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Още

Как само един шкаф за баня може да промени цялото помещение
Как само един шкаф за баня може да промени цялото помещение
280 образователни институции са с новоизбрани директори след конкурси 280 образователни институции са с новоизбрани директори след конкурси
Чете се за: 01:32 мин.
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци "Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
Чете се за: 02:45 мин.
Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове Д-р Ангел Кунчев: През това лято няма сериозни епидемични взривове
Чете се за: 04:30 мин.
Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк Нов дом за звездата хипопотам Тони от Берлинския зоопарк
Чете се за: 00:42 мин.
Заради разширяването на мина: Местят 113-годишна църква на три километра Заради разширяването на мина: Местят 113-годишна църква на три километра
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Инцидент на атракцион в Слънчев бряг Инцидент на атракцион в Слънчев бряг
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Будапеща е сред възможните места за срещата между Зеленски и Путин
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Изобретателно зад решетките: Искаш телефон в затвора - вкарват ти...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ