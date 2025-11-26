Вицепрезидентът Йотова: Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог

Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог, без управляващите да се вслушат в експертните мнения и предложения. Арогантно е отношението на властта не само към политическите опоненти, но и към бизнеса, социалните партньори, гражданското общество, заяви във Фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова.

По думите ѝ с диалог и желание бюджетът е могъл да изглежда по друг начин.

"Не вярвам в мантрата, че това е единственият възможен бюджет. Можеше например да се намерят по-добри формули, за да не убиваме малкия и средния бизнес. Безпрецедентно бяха съкратени сроковете за приемане на бюджета. Очевидно е, че властта иска да заблуди българските граждани и да ни постави пред свършен факт. Протестите срещу бюджета са естествен резултат от поведението на управляващите. Споделям този протест", допълва Илияна Йотова.

Подчертава, че е ясно, че дефицитът е по-голям от този, който се съобщава официално от Финансовото министерство.