Вицепрезидентът Йотова: Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Арогантно е отношението на властта не само към политическите опоненти, но и към бизнеса, социалните партньори, гражданското общество, допълва тя

илияна йотова кого лъжем нашият дефицит висок представя
Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог, без управляващите да се вслушат в експертните мнения и предложения. Арогантно е отношението на властта не само към политическите опоненти, но и към бизнеса, социалните партньори, гражданското общество, заяви във Фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова.

По думите ѝ с диалог и желание бюджетът е могъл да изглежда по друг начин.

"Не вярвам в мантрата, че това е единственият възможен бюджет. Можеше например да се намерят по-добри формули, за да не убиваме малкия и средния бизнес. Безпрецедентно бяха съкратени сроковете за приемане на бюджета. Очевидно е, че властта иска да заблуди българските граждани и да ни постави пред свършен факт. Протестите срещу бюджета са естествен резултат от поведението на управляващите. Споделям този протест", допълва Илияна Йотова.

Подчертава, че е ясно, че дефицитът е по-голям от този, който се съобщава официално от Финансовото министерство.

"Това ни каза и Европейската комисия, макар и доста деликатно на този етап. Инфлацията галопира, управляващите не могат да се справят с растящите цени, трудно покриваме най-елементарните си нужди. Споделям мнението на тези, които твърдят, че властта събира пари за избори. И се опитва чрез бюджета да решава въпроси като концесията на Българския спортен тотализатор или продажбата на "Лукойл" в България. Основните въпроси са в чий джоб ще отидат средствата от концесията, кой ще купи "Лукойл"? Ще бъдем ли уведомени преди това ние, българските граждани? Стремежът е да се национализира "Лукойл" в България през Българската банка за развитие. Остава въпросът кой ще сложи ръка върху това структуроопределящо за България предприятие, част и от националната сигурност", заявява още Илияна Йотова.

# Народно събрание #Илияна Йотова #Парламент #протест

