БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:45 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Плевен сбърка за първи път в Европейската северна лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

"Синьо-белите" без шанс срещу косовски тим в турнира.

спартак плевен сбърка първи път европейската северна лига
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Спартак Плевен преклони глава за първи път от началото на сезона в Европейската северна лига. Селекцията на Тодор Тодоров отстъпи пред Пея с 81:96 в среща от третия кръг, изиграна в зала "Карагачи", Печ. "Синьо-белите" изпитваха трудности още на старта и нито за мит не застрашиха преднината на състава на Грег Гибсън, който постигна първи успех в турнира. Косоварите превъзхождаха своите съперници в повечето показатели, особено при борбите (41:30) и асистенциите (30:16.

В игра за спартаклии не влезе Маоюм Боум.

Срещу името на тима от Плевен вече личат две победи и една загуба, а отборът от Печ е на обратния полюс. На 12 ноември (сряда) Спартак ще има визита на Ираклис, докато на 18-и Пея ще гостува на Джики Варшава.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ENBL (@enbleague)


Домакините нямаха спиране в дебютните минути, преминали под тяхна доминация чрез Скайлър Флатън и Мусаб Мала. Въпреки усилията на Ноел Браун, който бе единственият лъч надежда, гостите се намираха в нокдаун и по този начин косоварите си издействаха аванс от 19 точки в края на началния период.

Джордан Джонсън пое щафетата от своите съотборници в началото на следващата десетка и отборът от Печ трупаше безпроблемно разлика. Джейлън МакКлауд и Браун провокираха известно събуждане в редиците на „сиьно-белите“, техните съперници наказваха всяка грешка и имаха доста повече аргументи в офанзивен план, за да се приберат в съблекалнята при 53:34.

Точните стрелби на Тадж Грийн, Флатън и Мусала направиха така, че домакините да продължат с доминацията си на старта на третата част. Верните решения в лагера на спартаклии липсваха и отборът от Пея се радваха на аванс от 26 точки след 30 минути игрово време. Така заключителната четвърт се превърна в протоколна и бе оформен само крайният резултат.

Ноел Браун поведе листата на реализаторите за Спартак с 19 точки. Мартин Сотиров остави на сметката си 18, 5 откраднати топки и 4 точни стрелби зад дъгата. Джейлън МакКлауд наниза 12 точки, Джулиън Люис финишира с 11, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.

Скайлър Флатън блесна за победителите с 21 точки. Мусаб Мала (5 асистенции), Джордан Джонсън (8 завършващи подавания) и Арти Хайдари завършиха с по 13. Тадж Грийн регистрира 12, 9 борби и 5 асистенции.

#Европейска северна баскетболна лига (ENBL) #БК Пея #БК Спартак Плевен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
2
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
3
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
4
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
5
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
6
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Български баскетбол

Константин Костадинов и Тенерифе продължават с победите в Шампионска лига
Константин Костадинов и Тенерифе продължават с победите в Шампионска лига
Локомотив Пловдив спря Берое в НБЛ Локомотив Пловдив спря Берое в НБЛ
Чете се за: 04:10 мин.
Българските баскетболни национали Борислав Младенов и Йордан Минчев регистрираха загуби Българските баскетболни национали Борислав Младенов и Йордан Минчев регистрираха загуби
Чете се за: 01:37 мин.
Борислава Христова и Атинайкос записаха трета поредна победа в елита на Гърция Борислава Христова и Атинайкос записаха трета поредна победа в елита на Гърция
Чете се за: 01:05 мин.
Черно море също нанесе удар по самочувствието на Академик Черно море също нанесе удар по самочувствието на Академик
Чете се за: 03:32 мин.
Ботев 2012 намери пътя към първа победа в НБЛ Ботев 2012 намери пътя към първа победа в НБЛ
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Израел нанесе въздушни удари в Газа Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда? Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
"Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"? "Референдум": Как ще повлияят на България санкциите срещу "Лукойл"?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама задържани при акция на ГДБОП в Агенция "Митници" в...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
Сигурност и правосъдие
"Доверените партньори" на САЩ: Тръмп подписа с Япония...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ