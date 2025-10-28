Спартак Плевен сбърка за първи път в Европейската северна лига

Спартак Плевен преклони глава за първи път от началото на сезона в Европейската северна лига. Селекцията на Тодор Тодоров отстъпи пред Пея с 81:96 в среща от третия кръг, изиграна в зала "Карагачи", Печ. "Синьо-белите" изпитваха трудности още на старта и нито за мит не застрашиха преднината на състава на Грег Гибсън, който постигна първи успех в турнира. Косоварите превъзхождаха своите съперници в повечето показатели, особено при борбите (41:30) и асистенциите (30:16.

В игра за спартаклии не влезе Маоюм Боум.

Срещу името на тима от Плевен вече личат две победи и една загуба, а отборът от Печ е на обратния полюс. На 12 ноември (сряда) Спартак ще има визита на Ираклис, докато на 18-и Пея ще гостува на Джики Варшава.

Домакините нямаха спиране в дебютните минути, преминали под тяхна доминация чрез Скайлър Флатън и Мусаб Мала. Въпреки усилията на Ноел Браун, който бе единственият лъч надежда, гостите се намираха в нокдаун и по този начин косоварите си издействаха аванс от 19 точки в края на началния период.

Джордан Джонсън пое щафетата от своите съотборници в началото на следващата десетка и отборът от Печ трупаше безпроблемно разлика. Джейлън МакКлауд и Браун провокираха известно събуждане в редиците на „сиьно-белите“, техните съперници наказваха всяка грешка и имаха доста повече аргументи в офанзивен план, за да се приберат в съблекалнята при 53:34.

Точните стрелби на Тадж Грийн, Флатън и Мусала направиха така, че домакините да продължат с доминацията си на старта на третата част. Верните решения в лагера на спартаклии липсваха и отборът от Пея се радваха на аванс от 26 точки след 30 минути игрово време. Така заключителната четвърт се превърна в протоколна и бе оформен само крайният резултат.

Ноел Браун поведе листата на реализаторите за Спартак с 19 точки. Мартин Сотиров остави на сметката си 18, 5 откраднати топки и 4 точни стрелби зад дъгата. Джейлън МакКлауд наниза 12 точки, Джулиън Люис финишира с 11, 6 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции.

Скайлър Флатън блесна за победителите с 21 точки. Мусаб Мала (5 асистенции), Джордан Джонсън (8 завършващи подавания) и Арти Хайдари завършиха с по 13. Тадж Грийн регистрира 12, 9 борби и 5 асистенции.