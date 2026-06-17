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Спартак Плевен започва лятната си подготовка с двама нови чужденци

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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По време на подготовката Спартак ще изиграе седем контролни мача

Спартак Плевен започва лятната си подготовка с двама нови чужденци
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Футболистите на Спартак Плевен започват днес лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло в града, обяви старши треньорът на отбора Красимир Бислимов.

Заниманият ще се водят на тренировъчното игрище, защото стадион „Плевен“ е в ремонт. Подготовката започва с 20 играчи. Към отбора се присъединяват трима нападатели: един от Габрово, един белгиец и един португалец.

Бислимов добави, че трансферът е отворен и е възможно да привлекат и други. Тима напуснаха Васил Божинов, Любомир Каракашев и Петър Господинов.

По време на подготовката Спартак ще изиграе седем контролни мача. Първият ще бъде на 23 юни срещу Ботев Пловдив. Следващите ще бъдат срещу: Ботев Враца, на 1 юли; Черно море, на 3 юли; Янтра Габрово, на 7 юли; на 11 юли играят с Локомотив Горна Оряховица; на 14 юли Апоел Петах Тиква от Израел и на 18 юли с Монтана. Отпаднала е проверката с Локомотив Мездра, защото те се отказаха да играят във Втора лига.

Мястото на срещите ще бъде договорено между самите отбори. Вариантите са гостуване или да се играе на стадиона в Ловеч.

Според Красимир Бислимов, липсата на футболен стадион създава трудности пред тима, защото вместо четири или пет от контролните мачове да бъдат домакински, те са принудени да пътуват до други градове и да играят на чужд терен. Треньорът се надява стадионът в Плевен да бъде ремонтиран в срок и качествено, за да могат и неговите и гостуващите футболисти да играят на хубав терен, на какъвто трябва да играят всички.

В започващото тази есен първенство домакинските мачове Спартак отново ще играе навън, на-вероятно отново в Ловеч.

Целите пред отбора ще бъдат оставане в групата, където вече два тима – Черноморец Балчик и Локомотив Мездра се отказаха от участие, а и форматът ще бъде с по-малко състави.

Бислимов каза в заключение, че винаги ще се бори докрай за едно по-добро бъдеще на Спартак Плевен.

#ОФК Спартак Плевен

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