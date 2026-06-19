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"Мачът на надеждата“ събра близо 350 000 евро за борбата с онкологичните заболявания

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Спорт
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Средствата от благотворителната инициатива на Фондация "Стилиян Петров“ ще подпомогнат пациенти, Комплексния онкологичен център в Бургас, както и Любослав Пенев и Петър Хубчев

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Снимка: Stiliyan Petrov Foundation
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Второто издание на благотворителния „Мач на надеждата“ отново обедини спортната общественост и хиляди българи в подкрепа на хората, които се борят с онкологични заболявания.

От Фондация „Стилиян Петров“ обявиха, че тазгодишното събитие, проведено в Бургас, е събрало общо 348 447 евро благодарение на подкрепата на фенове, партньори, дарители и участници в инициативата.

Набраните средства ще бъдат насочени към десетки хора в България, които водят своята битка с онкологични заболявания. Част от помощта ще достигне и до Комплексния онкологичен център в Бургас. Фондацията ще окаже подкрепа и на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хубчев, които също се борят с тежкото заболяване.

Успехът на второто издание надгражда постигнатото през 2023 година, когато първият „Мач на надеждата“ в София събра 460 000 евро за благотворителната кауза.

Така общата сума, набрана от Фондация „Стилиян Петров“ за подпомагане на борбата с онкологичните заболявания в България, вече надхвърля 800 000 евро.

Каузата обаче не приключва с края на футболното събитие. В следващите седмици фондацията ще организира благотворителен търг с фланелки и ценни сувенири, предоставени от участниците в „Мача на надеждата“ в Бургас.

Очакванията са чрез инициативата да бъдат събрани още средства, които да достигнат до повече хора, нуждаещи се от подкрепа в борбата с онкологичните заболявания.

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#"Мач на надеждата" 2026 #Фондация "Стилиян Петров"

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