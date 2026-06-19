ЦСКА уреди контрола с Одра Ополе на лагера в Австрия

ЦСКА намери съперник за последната си контролна среща по време на лагера в Австрия. Тимът на Христо Янев ще се изправи срещу полския Одра Ополе на 28 юни в Линц.

Новината беше потвърдена от полския клуб, който представи двубоя с уважение към историята на „червените“. От Одра Ополе определиха ЦСКА като един от най-титулуваните клубове в България и припомниха част от успехите на столичния гранд.

Контролата с поляците допълва програмата на ЦСКА, след като по-рано отпаднаха планираните проверки срещу Динамо Киев и Карабах. Вместо това „армейците“ ще започнат спарингите си в Австрия срещу словенския Брине Гросупле, а след това ще срещнат украинския Полесие Житомир.

Последната проверка преди началото на сезона ще бъде на 3 юли в София срещу Марек Дупница.

Актуализирана програма на ЦСКА за контролите:

20 юни, 18:00 ч. – ЦСКА – Брине Гросупле, Залцбург

24 юни, 19:00 ч. – ЦСКА – Полесие Житомир, Митерзил

28 юни – ЦСКА – Одра Ополе, Линц

3 юли – ЦСКА – Марек Дупница, София