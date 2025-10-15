Спартак Плевен заслужи втора победа в Европейската северна лига

Спартак Плевен продължава без грешка от началото на сезона в Европейската северна лига. Селекцията на Тодор Тодоров се наложи над Оломоуцко с 91:84 в среща от Група 3 във втория кръг, изиграна в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" разсеяха съмненията за интрига на старта и в огромна част от мача държаха съдбата си в свои ръце, но се наложи да треперят в края, когато изгубиха аванс от 24 точки срещу състава, воден от Матю Джоунс. Ключов фактор за се оказа стрелбата зад арката, където домакините бяха 15/31 зад арката срещу 7/18 за техния съперник.

По този начин спартаклии подобриха представянето си в турнира и за първи път постигнаха две победи в своята история. Това се оказа достатъчно тимът от Плевен има пълен актив от два успеха, а чехите изиграха първи мач в надпреварата през 2025/2026. На 28 октомври Спартак ще има визита на Пея, докато Оломоцко ще домакинства на Джики Варшава.

Откриващите минути преминаха в опипване на почвата, като Джейлън МакКлад и Елвис Коби се заеха с отговорността да бележат за своите отбори. Постепенно усилията на Кавон Скот и Джулиън Люис, както и вдигането на оборотите в офанзивен план, нарушиха поделеното надмощие и тласнаха домакините 12 точки в края на встъпителния период.

Колективните усилия в защита, съчетани с точните стрелби зад арката на Николай Титков и Джулиън Люис, дадоха нов импулс на „синьо-белите“, които започнаха да се радват на още по-сериозни изражения в следващата десетка. Гостите също стегнаха защитата, а чрез Джарън Холмс отново показаха признаци на живот, но спартаклии отвърнаха на предизвикателството и се оттеглиха в съблекалнята при 55:42.

Тимът от Плевен запази високия си процент зад арката и напомни за добрата си игра в дефанзивен план, връщайки си усещането за още по-сериозен контрол върху събитията. Чехите се намираха в нокдаун, особено в атака, което отвори пътя на домакините към 22-точков актив след 30 минути игрово време.

При откриването на заключителната четвърт до промяна на статуквото не се стигна и „синьо-белите“ продължиха в съшия дух. Последва срив в домакинските редици, породен от Андре Леонард, Кайлър Фиулич и Зак Доминик, които редуцираха пасива на чешкия отбор само до 4 точки с 37 секунди, оставащи на часовника. Последваха ключови пропуски и от двете страни, а МакКлауд сложи точка на спора от наказателната линия във финалните акорди.

Николай Титков поведе листата на реализаторите за Спартак със своите 21 точки, включително и с 6 точни шута отвъд дъгата. Джейлън МакКлуад се разписа с 15, Кавон Скот се отчете с 14 и 5 борби, Маюом Буом и Джулиън Люис (5 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 12.

Андре Леонард и Джарън Холмс бяха над всички за участника в чешкия елит с 15 точки. Елвис Коби и Кайлър Фиулич (11 борби) добавиха по 14, Зак Доминик реализира 11.