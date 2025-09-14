БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спартак спечели предсезонния турнир за купа "Плевен"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Българският тим надделя над Крайова след продължение.

Спартак Плевен - Крайова /баскетбол, мъже/
Снимка: bgbasket.com
Баскетболистите на Спартак Плевен спечелиха предсезонния международен турнир за купа "Плевен", след като на финала победиха отбора на Крайова (Румъния) със 75:66 (12:16, 18:15, 17:22, 18:12, 10:1). Срещите от надпреварата се играха в плевенската зала „Балканстрой“.

На мачовете вчера и днес присъства изпълнителният директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов.

В двубоя за трето-четвърто място един срещу друг излязоха отборите на Берое Стара Загора и Ботев 2012 Враца. Победата в крайно оспорвания двубой извоюваха баскетболистите от Стара Загора с 68:67 (21:15, 16:18, 20:15, 11:19).

#БК Ботев 2012 Враца #БК Крайова #БК Спартак Плевен #БК Берое Стара Загора

