Спорт
Варненци ще се опитат да намерят решения на финансовите си проблеми до края на този месец.

Спартак Варна обяви сериозни задължения
Снимка: БТА
Спартак Варна трябва да намери решение на своите финансови проблеми до края на настоящия месец. Това каза на пресконференция днес Алекс Илиев, който е съпредседател на Управителния съвет на едноименното сдружение с нестопанска цел.

Мартен Демирев, който член на УС, посочи, че клубът дължи около 942 000 лева към бивши играчи, като с по-голямата част от тях е постигната договорка и споразумение. Задълженията на варненци към НАП са около 500 000 лева, но тази сума се променя заради лихвите, които се трупат. Тези задължения са най-важните от гледна точка лиценза в БФС. Това поясни Демирев.

По фактура клубът дължи 550 000 лева към фирмата на бившия президент Павлин Николов – „Интерком груп“, и други 1,829 милиона лева – като заем към Николов. „Павлин Николов не е предявявал иск за тях. От ръководството се надяват да постигнат уговорка с бившия президент

Демирев обясни, че Павлин Николов е напуснал емоционално клуба през септември миналата година, но юридически е бил начело на клуба до преди дни, когато беше вписан новият УС.

"Месечно преразходите в Спартак 1918 Варна са много под 100 000 лева",каза още Мартен Демирев. Алекс Илиев припомни, че е внесено писмо в Общинския съвет с молба за съдействие при установяване на контакт с представители на варненския бизнес, спонсори и дарители, които биха могли да окажат подкрепа за дейността на клуба. От Спартак 1918 Варна искат и финансова помощ от общината, но от УС не уточниха каква е исканата сума.

#Мартен Демирев #Алекс Илиев #ПФК Спарак Варна #Първа лига 2025/2026

