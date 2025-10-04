Спартак Варна спря ЦСКА 1948 по пътя към върха в Първа лига

ЦСКА 1948 завърши наравно 1:1 у дома срещу Спартак Варна в двубой от 11-ия кръг от Първа лига и не успя да излезе начело в класирането.



След 20 минути игра Максим Ковальов направи спасяване след шут на Петър Витанов от границата на наказателното поле на гостите.

В 33-ата минута Георги Русев центрира за Мамаду Диало, който засече топката във вратата на Спартак. Попадението беше проверено от видео асистент реферите заради съмнения за засада, след което резултатът стана 1:0.

Във втората минута на допълнителното време към първата част удар на Фредерик Масиел премина покрай вратата на варненци.

В 56-ата минута главният съдия Кристиян Колев беше повикан да прегледа лично на ВАР монитора ситуация за игра с ръка в наказателното поле на "червените". Арбитърът отсъди дузпа в полза на гостите, а Бернардо Кауто изравни резултата след точен удар от бялата точка.

Лаша Двали стреля с глава в 67-ата минута, но Ковальов се справи със ситуацията.

Четвърт час преди края на редовното време на мача влезлият като резерва Марто Бойчев би от дъгата на наказателното поле, но след рикошет топката излезе в аут.

В оставащите минути до края на двубоя ЦСКА 1948 опита да промени развоя на събитията в своя полза, но гостите се бранеха умело и не допуснаха сериозен натиск от страна на "червените".

Воденият от треньора Иван Стоянов отбор за първи път не спечели у дома през сезона и има 23 точки на втората позиция в класирането. Лидерът Левски също е с 23 пункта, но има изигран двубой по-малко.

Спартак Варна има 12 точки на девето място в Първа лига.