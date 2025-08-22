БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:12 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Варна търси първа победа през сезона срещу непобедения Локомотив София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Първата среща от 6-ия кръг в Първа лига започва в 20:30 часа.

Локомотив София Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Спартак Варна търси дебютен успех през сезона в Първа лига. Следващият съперник е Локомотив София, а двубоят е първи от шестия кръг в елита. Това ще бъде 45-и двубой между отборите на ниво А група в квартал „Надежда“.

В предходните 44 Локомотив София спечели 32 пъти, 10 от срещите завършиха наравно, а „соколите“ са победили в 2 визити в столицата. През последните 27 години Спартак Варна не е успявал да спечели в „Надежда“.

Във временното класиране Спартак Варна е 13-и с 3 точки. През миналата седмица Черно море спечели в градското дерби с 3:1. Локомотив София пък изненада Лудогорец с 0:0 в Разград. „Железничарите“ са шести с 9 точки.

Локомотив София има две победи и три ремита в предходните пет срещи, а Спартак Варна - 3 ремита и 2 загуби. Двубоят на стадион „Локомотив“ е насрочен за 20:30 часа.

#Първа лига 2025/2026 #Локомотив София #Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
4
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Футбол

Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша
Чете се за: 01:22 мин.
Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри Дерой Дуарте: Не бяхме достатъчно добри
Чете се за: 01:30 мин.
Алдаир: Левски никога не се предава Алдаир: Левски никога не се предава
Чете се за: 01:25 мин.
Руи Мота: Не играхме добре Руи Мота: Не играхме добре
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра "Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверяват 55 милиона души с американски визи
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ