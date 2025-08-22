Спартак Варна търси първа победа през сезона срещу непобедения Локомотив София

Спартак Варна търси дебютен успех през сезона в Първа лига. Следващият съперник е Локомотив София, а двубоят е първи от шестия кръг в елита. Това ще бъде 45-и двубой между отборите на ниво А група в квартал „Надежда“.

В предходните 44 Локомотив София спечели 32 пъти, 10 от срещите завършиха наравно, а „соколите“ са победили в 2 визити в столицата. През последните 27 години Спартак Варна не е успявал да спечели в „Надежда“.

Във временното класиране Спартак Варна е 13-и с 3 точки. През миналата седмица Черно море спечели в градското дерби с 3:1. Локомотив София пък изненада Лудогорец с 0:0 в Разград. „Железничарите“ са шести с 9 точки.

Локомотив София има две победи и три ремита в предходните пет срещи, а Спартак Варна - 3 ремита и 2 загуби. Двубоят на стадион „Локомотив“ е насрочен за 20:30 часа.