Спасяванията на Мануел Нойер в Мадрид разпалиха дебат за завръщането му в Германия

Силното представяне на Мануел Нойер при победата на Байерн Мюнхен с 2:1 като гост на Реал Мадрид в първия четвъртфинал от Шампионската лига отново извади на дневен ред темата за евентуалното му завръщане в националния отбор на Германия.

Manuel Neuer made nine saves against Real Madrid, his most in a game for Bayern Munich since Nov 2020.



It was also his most in a UCL KO stage game since April 2017 also vs. Real Madrid when he had 10

⁰Unreal performance from the 40-year-old pic.twitter.com/ray5ZznDXL — ESPN FC (@ESPNFC) April 7, 2026

40-годишният вратар беше с ключова роля за успеха на баварците, след като направи редица решаващи спасявания срещу „белите“ и запази преднината на своя тим в ключови моменти от двубоя.

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа също не спести похвали към ветерана.

"Нойер беше най-полезен за Байерн. Пропуснахме толкова много голови възможности пред вратата им“, коментира наставникът.

Въпреки засилващите се спекулации, самият Нойер отказа да говори за евентуално завръщане в Бундестима.

"В момента не е необходимо да говорим за Германия. Този въпрос не трябва да бъде повдиган точно сега. Изцяло съм концентриран върху Байерн и предстоящите мачове“, заяви стражът.

Нойер, който беше част от състава на Германия, спечелил световната титла през 2014 година, подчерта, че приоритетът му остава клубният футбол, въпреки отличната форма, която демонстрира.