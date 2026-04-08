Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Спасяванията на Мануел Нойер в Мадрид разпалиха дебат за завръщането му в Германия

Вратарят на Байерн обаче отклони темата за националния отбор след победата над Реал

спасяванията мануел нойер мадрид разпалиха дебат завръщането германия
Силното представяне на Мануел Нойер при победата на Байерн Мюнхен с 2:1 като гост на Реал Мадрид в първия четвъртфинал от Шампионската лига отново извади на дневен ред темата за евентуалното му завръщане в националния отбор на Германия.

40-годишният вратар беше с ключова роля за успеха на баварците, след като направи редица решаващи спасявания срещу „белите“ и запази преднината на своя тим в ключови моменти от двубоя.

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа също не спести похвали към ветерана.

"Нойер беше най-полезен за Байерн. Пропуснахме толкова много голови възможности пред вратата им“, коментира наставникът.

Въпреки засилващите се спекулации, самият Нойер отказа да говори за евентуално завръщане в Бундестима.

"В момента не е необходимо да говорим за Германия. Този въпрос не трябва да бъде повдиган точно сега. Изцяло съм концентриран върху Байерн и предстоящите мачове“, заяви стражът.

Нойер, който беше част от състава на Германия, спечелил световната титла през 2014 година, подчерта, че приоритетът му остава клубният футбол, въпреки отличната форма, която демонстрира.

