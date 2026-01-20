БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 01:42 мин.

Спират водата в части на София - вижте къде

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Спират водата в части на София - вижте къде
„Софийска вода“ временно ще прекъсне водоснабдяването в част от ж.к. „Овча купел“ 2 и ж.к. „Младост“ 3.

На 21 януари (сряда) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Президент Линкълн“, ж.к. „Овча купел“ 2 се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 20:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

  • бл. 1, бл. 2 и бл. 4, МБАЛ „Сердика“, месарница „Партньори“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: на паркинга до бл. 2.

На 21 януари (сряда) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Жечо Гюмюшев“, ж.к. „Младост“ 3 се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

  • ул. „Жечо Гюмюшев“ от ул. „Ген. Радко Димитриев“ до ул. „Бъднина“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Жечо Гюмюшев“ на кръстовището с ул. „Бъднина“

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

