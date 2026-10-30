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Спокойна е обстановката в София след валежите през нощта

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София, дъжд, есен
Снимка: БТА
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Спокойна е обстановката в София след валежите през нощта, съобщиха от "Московска" 33.

На телефон 112 няма постъпили сигнали за сериозни инциденти и наводнения на територията на града.

През нощта екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са извършвали обходи на терен. От сутринта четири екипа продължават наблюдението на критични участъци и места с риск от събиране на вода.

Регистрирано е леко завиряване на бул. „Никола Мушанов“, което вече се е оттекло. Отчетено е завиряване в подмостовото пространство на ул. „Бесарабия“, като екип на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ работи по отпушването на шахтата и оттичането на водата.

Движението на градския транспорт остава нормално за делничен ден, като всички линии се движат с нормално закъснение. В отделни участъци са се образували временни задръствания, основно на места без светофарно регулиране, но към момента движението вече е нормализирано.

Екипите на Столичната община остават в готовност за реакция при необходимост.

От общината призовават гражданите да бъдат внимателни при придвижване в условията на дъжд, шофьорите да се движат със съобразена скорост и да спазват по-голяма дистанция, да не се преминава през наводнени участъци, подлези и подмостови пространства, когато има събрала се вода, да не се паркира под дървета и в близост до речни корита и други места с риск от събиране на вода.

#спокойна обстановка #Столична община #София #валежи

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