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Спортни площадки, тенис кортове и футболни игрища ще бъдат изградени върху 9 имота в София

Цанка Николова от Цанка Николова
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Общество
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Общински съветници от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и "Синя София" се обединиха около създаването на спортна инфраструктура

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Председателят на Общинския съвет в София Цветомир Петров подчерта, че днес се прави огромна крачка за решаването на дългосрочен проблем в София, свързан със спортната инфраструктура.

"Вместо да чакаме години бюджет на Столична община да търси реализиране на спортни съоръжения, ние днес отваряме вратата към частните инвеститори, с които можем да построим много по-бързо, както спортни зали, така и спортна инфраструктура. С нашето предложение ще дадем възможност да се постигнат резултати в кратки срокове", заяви председателят на местния парламент.

По думите на Петров най-важното е, че гражданите ще получат спортна инфраструктура, която впоследствие ще стане общинска собственост. Според общинския съветник от "Синя София" Вили Лилков това е добра крачка по посока на публично-частно партньорство и възможности спортни федерации и клубове да развият инфраструктура, подходяща за развитието на съответния спорт.

"Работна група, която беше назначена с решение на СОС, обследва всички възможни имоти със спортно предназначение. В момента сме готови с предложение за девет имота, върху които могат да се изградят спортни съоръжения от рода на спортни зали, тенис кортове, футболни игрища. Тези терени ще бъдат предложени в най-скоро време след финансово-икономически анализ на спортни федерации и клубове, които ще могат да се възползват от възможностите на Закона за физическото възпитание и спорта. Те ще получат безвъзмездно право за строеж върху имотите за срок от 30 години, след което тази инфраструктура по закон става общинска, допълни Вили Лилков от Синя София.

Димитър Вучев от групата на ГЕРБ-СДС подчерта, че с този доклад се продължава на практика една политика от миналото.

"Много често чуваме думите, че общината или държавата не е добър стопанин. Има и примери, когато това не е така. Този доклад е такъв пример, защото след финала на стопанисването от частна компания на обектите, те ще станат общинска собственост. Това е един пример, в който едни имоти, за които общината няма капацитет и възможност да използва и употребява в този момент, може да се възползва частен интерес, който разбира се, в много случаи се оказва и по-положителен в подобни ситуации", отбеляза Вучев.

#9 имота #спортни площадки #София

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