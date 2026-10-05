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Спортни шампиони застават зад инициативата срещу агресията сред младите „Игра на контрол“

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Спорт
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В кампанията се включват световната шампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, дългогодишният капитан на Левски Елин Топузаков, Николай Димитров-Хичо и баскетболният специалист Тина Димитрова.

златна стилияна николова световното франкфурт
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Пет разпознаваеми имена от българския спорт застават зад инициативата „Игра на контрол“, насочена към превенция на агресията сред младите хора. В кампанията се включват световната шампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, дългогодишният капитан на Левски Елин Топузаков, Николай Димитров-Хичо и баскетболният специалист Тина Димитрова.

„Игра на контрол“ е проект на Сдружение „Мрежа за развитие на личността и талантите“, реализиран по „Национална програма за превенция и информираност (2026–2030)“ на Министерството на младежта и спорта. Инициативата поставя акцент върху разпознаването и управлението на емоциите, превенцията на различните форми на агресия и умението младите хора да правят осъзнат избор в ситуации на напрежение и конфликт.

Стилияна Николова е сред водещите имена на българската художествена гимнастика. В „Игра на контрол“ нейното участие е свързано с увереността, отношението към себе си и натиска от постоянните сравнения. Посланието е младите да се научат да виждат собствените си качества и да не измерват стойността си единствено през оценката на другите.

Общото между участващите спортисти не са само високите им постижения. Всеки от тях познава отблизо напрежението, съревнованието, загубата, очакванията и онзи момент, в който една реакция може да промени всичко.

Ивет Горанова, олимпийска шампионка по карате, поставя акцент върху самоконтрола в моментите на силна емоция. Нейното предизвикателство „От юмрук към длан“ стъпва върху една проста, но силна идея - истинската сила не е да можеш да удариш, а да можеш да спреш и да избереш реакция, с която после ще се гордееш.

Футболът също е силно представен в инициативата. Елин Топузаков, дългогодишен капитан на „Левски“ и национал на България, насочва вниманието към лидерството и отговорността към другия. Неговото предизвикателство е свързано с конкретен жест на подкрепа към човек, който е изолиран, подиграван или просто има нужда някой да застане до него. Николай Димитров-Хичо, друг любичец на футболната общност, поставя фокус върху гнева и думите, които използваме под негово влияние. Неговото предизвикателство „Преведи гнева си“ задава въпроса какво всъщност стои зад реплики като „Остави ме!“, „Не ми пука!“ или „Не ме занимавай!“ и дали зад тях не се крият обида, страх, разочарование или нужда от време.

Тина Димитрова, безупречно име на родния ни баскетбол и спортен директор на БК „ Локомотив Пловдив“ отправя своето предизвикателство „Вземи си таймаут“ като използва добре позната спортна ситуация. В баскетбола таймаутът не означава отказване, а възможност да спреш, да върнеш концентрацията и да решиш как да продължиш. Същият принцип може да работи и в живота, когато напрежението започне да диктува реакцията.

Ако сте ядосани, можете ли да кажете какво всъщност стои зад гнева? Ако видите човек, който е изолиран, ще го подминете ли? Ако напрежението стане прекалено силно, можете ли да си вземете „таймаут“, преди да реагирате? Точно върху такива реални ситуации стъпват предизвикателствата на спортистите. Хичо кани младите да „преведат“ гнева си, Тина Димитрова ги предизвиква да открият своя начин за таймаут, Ивет Горанова показва символичния преход от юмрук към длан, Стилияна Николова насочва вниманието към увереността и начина, по който говорим на себе си, а Елин Топузаков - към отговорността да не оставим някого сам.

Проектът разглежда агресията не само като физическо действие. Тя може да бъде вербална, социална, психологическа или дигитална - под формата на обида, унижение, натиск, изолация, подигравка, негативен коментар или разпространение на съдържание без съгласие. Именно затова участието на спортистите има особена тежест. Те не влизат в кампанията само като популярни лица, а като хора, които всеки ден работят с напрежение, конкуренция, грешки и необходимостта да останеш събран в труден момент.

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