Спряха правата на футболиста на Асеновец 1992 след грозния инцидент с Марица

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз взе решение по случай грозния инцидент, който се разигра на мач за юноши до 17 години в между Марица Пловдив и Асеновец 1922. Правата на Калоян Стоянов бяха спрени за срок от две години и той няма да може да играе до 22 март 2028 г.

Припомняме, че футболистът на асеновградския отбор ритна в главата вече фаулирания по брутален начин от него вратар Георги Стоянов. Състезателят на Марица бе откаран в спешното отделение на пловдивска болница със сериозна черепно-мозъчна травма и хематом. Впоследствие той бе преместен за лечение в специализирано отделение.

Самият Стоянов бе освободен от Асеновец заради своите действия спрямо стража на Марица.

Ето и какво гласи наказанието:

„На основание чл. 22(3) и чл. 23(1) – 3 във връзка с чл. 16 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Спиране на състезателни права" за срок от 2(две) години на Калоян Георгиев Стоянов – ФК"Асеновец 1922" гр. Асеновград , считано от 22.03.2026 г.“