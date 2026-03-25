"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Спряха правата на футболиста на Асеновец 1992 след грозния инцидент с Марица

Спорт
Калоян Стоянов няма да играе в следващите две години, след като причини черепно-мозъчна травма на Георги Стоянов.

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз взе решение по случай грозния инцидент, който се разигра на мач за юноши до 17 години в между Марица Пловдив и Асеновец 1922. Правата на Калоян Стоянов бяха спрени за срок от две години и той няма да може да играе до 22 март 2028 г.

Припомняме, че футболистът на асеновградския отбор ритна в главата вече фаулирания по брутален начин от него вратар Георги Стоянов. Състезателят на Марица бе откаран в спешното отделение на пловдивска болница със сериозна черепно-мозъчна травма и хематом. Впоследствие той бе преместен за лечение в специализирано отделение.

Самият Стоянов бе освободен от Асеновец заради своите действия спрямо стража на Марица.

Ето и какво гласи наказанието:

„На основание чл. 22(3) и чл. 23(1) – 3 във връзка с чл. 16 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Спиране на състезателни права" за срок от 2(две) години на Калоян Георгиев Стоянов – ФК"Асеновец 1922" гр. Асеновград , считано от 22.03.2026 г.“

Свързани статии:

Млад футболист е с черепно-мозъчна травма след грозен инцидент между Марица и Асеновец при юношите
Ръководството на Асеновец 1922 незабавно е освободила играча,...
Чете се за: 04:07 мин.
#Калоян Стоянов #ПФК Асеновград 1922 U17 #ПФК Марица Пловдив U17 #Георги Стоянов

ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
1
Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред...
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
2
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
3
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и...
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
4
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
5
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на...
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
6
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия

Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
5
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
6
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...

Още от: Футбол

От Нова Зеландия са съгласни да играят срещу Иран на Мондиал 2026 извън САЩ
Защитник на Добруджа аут за две седмици Защитник на Добруджа аут за две седмици
Чете се за: 01:05 мин.
България уреди две контроли през юни България уреди две контроли през юни
Чете се за: 02:37 мин.
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3 Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:42 мин.
Мохамед Салах напуска Ливърпул след края на сезона Мохамед Салах напуска Ливърпул след края на сезона
Чете се за: 01:15 мин.
Игор Тиаго проведе първа тренировка с отбора на Бразилия Игор Тиаго проведе първа тренировка с отбора на Бразилия
Чете се за: 01:32 мин.

Андрей Гюров: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата, това е кражба на живот
Андрей Гюров: Ако корупцията изяжда парите за ремонти на пътищата,...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от войната в Иран за страната, но не и лично за себе "Мяра": Българите виждат реална заплаха от войната в Иран за страната, но не и лично за себе
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Шестима задържани при акцията срещу изборната търговия в Бургас Шестима задържани при акцията срещу изборната търговия в Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ще бъде ли задействана програмата за компенсации заради скъпите горива? Ще бъде ли задействана програмата за компенсации заради скъпите горива?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Андрей Делчев: Това е най-сериозната криза на петролния пазар
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Изпратил ли е Вашингтон мирен план на Техеран?
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
През ООН Николай Младенов призова Хамас да се разоръжи
Чете се за: 01:22 мин.
По света
