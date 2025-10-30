Сребро за България! Дениз Данев с медал от Европейското първенство по вдигане на тежести

България започна с медал на Европейското първенство по вдигане на тежести за младежи и мъже до 23 години в Дуръс, Албания!

Дениз Данев спечели сребро в двубоя с резултат 259 кг и още едно сребро в изтласкването със 146 кг в категория до 60 кг.

След по-слаб старт в изхвърлянето, където беше четвърти, Дениз направи силен финал – три перфектни опита в изтласкването (139, 142 и 146 кг) и заслужено се качи на почетната стълбичка.

Шампион стана арменецът Гарник Чолакян с общ резултат 267 кг, а бронзът отиде при турчина Харун Алгюл.

Още един повод за гордост – Дениз Данев донесе първия медал за България от това първенство!