Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
"20 години чакахме този момент": Големият...
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Сребро за България! Дениз Данев с медал от Европейското първенство по вдигане на тежести

Сребро за България! Дениз Данев с медал от Европейското първенство по вдигане на тежести
Снимка: Фейсбук: Дениз Данев
България започна с медал на Европейското първенство по вдигане на тежести за младежи и мъже до 23 години в Дуръс, Албания!

Дениз Данев спечели сребро в двубоя с резултат 259 кг и още едно сребро в изтласкването със 146 кг в категория до 60 кг.

След по-слаб старт в изхвърлянето, където беше четвърти, Дениз направи силен финал – три перфектни опита в изтласкването (139, 142 и 146 кг) и заслужено се качи на почетната стълбичка.

Шампион стана арменецът Гарник Чолакян с общ резултат 267 кг, а бронзът отиде при турчина Харун Алгюл.

Още един повод за гордост – Дениз Данев донесе първия медал за България от това първенство!

