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Сред жертвите на влаковата катастрофа в Испания има граждани на САЩ, Канада, Япония и Чехия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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сред жертвите влаковата катастрофа испания граждани сащ канада япония чехия
Снимка: БГНЕС
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Четирима американски граждани, както и по един на Канада, Япония, Аржентина, Мексико, Тунис и Чехия са сред 69-те загинали при високоскоростната влакова катастрофа в Испания миналата седмица, съобщиха властите.

Катастрофата е сред най-смъртоносните железопътни инциденти в Европа през този век. Близките на жертвите продължават да очакват резултатите от идентификацията, която в някои случаи се извършва по отделни части от телата.

Специалният орган, съставен от полицейски и съдебномедицински експерти, който координира идентификацията, потвърди късно в неделя самоличността на още 10 чуждестранни жертви. По-рано беше съобщено за загинали граждани на Франция и Португалия, както и за 54 испанци. Всички жертви с изключение на три вече са идентифицирани. Остават активни три сигнала за изчезнали хора – двама австралийски и един японски гражданин.

"Тъй като семействата, с които беше установен контакт, изразиха желание да пътуват до Испания за идентификация на място, очакваме пристигането им в страната", се посочва в съобщението.

Катастрофата е вторият сблъсък между високоскоростни влакове в Испания тази година и отново постави въпроси за безопасността на железопътния транспорт, след като през януари при инцидент в южната област Андалусия загинаха 46 души.

Трагедията стана край село Урда, на около 130 километра южно от Мадрид, когато влак на държавния оператор "Renfe" се блъсна в задната част на спрял влак на испанската компания "Iryo". Повреда в автоматична система за безопасност е спряла всички влакове по 63-километров участък от линията, но контролен център е разрешил на композицията на "Renfe" да продължи движението си, докато другият влак е останал спрял.

Катастрофата стана месец преди предсрочните парламентарни избори на 29 ноември, на които социалистическият лидер Педро Санчес ще се опита да удължи 8-годишното си управление въпреки неблагоприятните социологически проучвания.

#жертви от влакова катастрофа #Испания #чужди граждани #влакова катастрофа

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